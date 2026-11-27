A- A+

TRANSPORTE Festa do Morro altera itinerários e paradas de ônibus no Recife a partir desta sexta-feira (27) Mudanças atingem linhas da Zona Norte, incluem pontos provisórios na Avenida Norte e funcionamento do TI Macaxeira durante a madrugada

As linhas de ônibus que circulam pelo entorno do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, terão mudanças nas paradas, nos itinerários e nos terminais entre esta sexta-feira (27) e 8 de dezembro, durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição.

As alterações foram anunciadas pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e incluem pontos provisórios na Avenida Norte e horários especiais no Terminal Integrado da Macaxeira.

Mudanças nas paradas

Na Avenida Norte, no sentido cidade/subúrbio, a parada 110044, em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, antes do Largo Dom Luiz, será exclusiva para as linhas 641 – TI Macaxeira/Encruzilhada, 645 – TI Macaxeira (Avenida Norte) e 622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá) até as 17h de 4 de dezembro.

As demais linhas utilizarão uma parada provisória em frente ao imóvel de número 5.924, após o Largo Dom Luiz.

O ponto atenderá as linhas 330, 517, 612, 621, 622, 623, 624, 631, 632, 642 e 644. A linha 622 passará a utilizar o local a partir das 17h do dia 4.

Itinerários e terminais

A linha 622 terá o percurso alterado a partir das 17h de 4 de dezembro, nos dias 5, 6, 7 e 8. No sentido cidade/subúrbio, deixará de passar pelas ruas Itacoatiara e Dois de Fevereiro e seguirá pelas ruas Rosália Cisneiros e Luiz Cesário de Melo, em direção à Rua Vasco da Gama.

As linhas 612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá) e 613 – Morro da Conceição (Bacurau) também poderão ter os terminais transferidos entre 27 de novembro e 8 de dezembro. Os pontos poderão funcionar na Praça Dom Luís ou na Rua Pedro Allain, em Casa Amarela, ao lado da Retífica Padrão.

Se a transferência ocorrer para a Rua Pedro Allain, os itinerários também serão modificados. No sentido subúrbio/cidade, os ônibus passarão pela rua, onde ficará o ponto provisório, e seguirão pela Avenida Norte.

No sentido cidade/subúrbio, percorrerão a Avenida Norte e as ruas Rosália Cisneiros, Luiz Cesário de Melo, Vasco da Gama, Padre Lemos e Pedro Allain. Para viabilizar a operação, a Rua Pedro Allain poderá ter o sentido de circulação alterado para o trecho entre a Rua Padre Lemos e a Avenida Norte.

TI Macaxeira

O Terminal Integrado da Macaxeira ficará aberto durante toda a madrugada de 7 para 8 de dezembro. A operação contará com horários especiais em cinco linhas:

202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea): 3h30 e 4h.

207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101): de 0h01 às 4h, a cada 30 minutos.

2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira: de 0h às 4h40, a cada 40 minutos.

1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira: 1h, 2h, 3h e 4h. O retorno será na interseção da BR-101 com a Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.

645 – TI Macaxeira (Avenida Norte): partidas em direção ao Centro às 1h, 2h e 3h, pela empresa CSR, e às 1h30, 2h30 e 3h30, pela Globo.

Também estão previstos acréscimos de viagens nas linhas que atendem à região no dia 8 de dezembro.

Identificação dos coletivos

Entre 28 de novembro e 8 de dezembro, ônibus das empresas Borborema, Conorte, Caxangá, Recife de Transportes, Metropolitana, Globo e Mobibrasil poderão exibir a mensagem “Festa do Morro” nos letreiros eletrônicos.

Os horários e itinerários podem ser consultados no sistema Rumo, do CTM. Para informações, reclamações e sugestões, a Central de Atendimento funciona pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e pelo WhatsApp (81) 99488-3999, diariamente, no mesmo horário.

Caso a demanda não seja solucionada pela Central, o passageiro poderá recorrer à Ouvidoria, informando o número do protocolo inicial.

O atendimento ocorre pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5511, 5633, 5630 e 5519, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Veja também