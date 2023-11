A- A+

Recife Festa do Morro: comerciantes devem solicitar ligação provisória com antecedência, lembra Neoenergia Pedido deve ser feito em uma das lojas de atendimento, com pelo menos cinco dias úteis de antecedência

Comerciantes que vão atuar na 119ª Festa do Morro da Conceição, que acontece de 28 de novembro a 8 de dezembro, na Zona Norte do Recife, devem procurar a Neoenergia para solicitar ligações provisórias caso precisem de fornecimento de energia elétrica.



O pedido deve ser feito em uma das lojas de atendimento, com pelo menos cinco dias úteis de antecedência, e atender os pré-requisitos para a execução do serviço.



Entre os pré-requisitos, estão a autorização do uso do solo pela prefeitura, a declaração da carga que será utilizada e o pagamento da taxa única de vistoria, ligação e desligamento.



Ainda de acordo com a Neoenergia, o padrão de entrada e o aterramento do sistema também são de responsabilidades do cliente. O local também precisa atender aos critérios técnicos e de segurança.

“Temos a loja de atendimento em Casa Amarela (rua Armando Gaioso, número 67), que estará pronta para realizar esse atendimento de forma rápida e assertiva. Quanto antes tivermos esses pedidos, poderemos nos planejar e atender no mais curto espaço de tempo possível”, afirmou o gerente de Atendimento da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.

Com o objetivo de coibir ligações clandestinas e garantir a segurança da festa, 68 profissionais da Neoenergia vão reforçar o contingente técnico para atuar em caso de eventuais ocorrências durante o evento. A empresa informa que fiscalizará as ligações elétricas das barracas instaladas nas ruas e avenidas, além de palcos e feiras.



“Nossa tolerância com ligações clandestinas será zero. Estamos chamando a atenção para o uso indevido da energia, realizado de qualquer maneira, contribuindo de forma decisiva para o risco de acidentes”, afirmou o supervisor de recuperação de energia da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

Veja também

