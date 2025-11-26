Qua, 26 de Novembro

Festa do Morro

Festa do Morro da Conceição 2025: confira as mudanças em paradas de ônibus

A partir desta sexta-feira (28), CTM realizará modificações no transporte público

Esquema especial de transporte para a 121ª Festa do MorroEsquema especial de transporte para a 121ª Festa do Morro - Foto: Paulo Maciel/Consórcio de Transporte Metropolitano

Com o objetivo de facilitar a circulação das pessoas que pretendem ir ao Morro da Conceição nos próximos dias, o Governo de Pernambuco, através do Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), vai realizar mudanças no transporte público a partir desta sexta-feira (28). 

A ação inicial seguirá até dia 8 de dezembro, quando será celebrada a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição. Na data da festividade, as modificações serão realizadas nas paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade/subúrbio. 

Para ajudar os devotos, todas as linhas com destino à festa terão acrescido o termo "Festa do Morro" no destino eletrônico.

De acordo com o CTM, a parada nº 110044, em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, nas proximidades do Largo Dom Luís, se tornará seletiva. Nela só vão parar as linhas 641 TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA; 645 TI MACAXEIRA (AV. NORTE); e 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ). As mudanças seguem até o dia 5 de dezembro.

Para as linhas abaixo será implantada uma parada provisória depois do Largo Dom Luís, depois antigo Supermercado "Mais Você".

  330 - CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ);
  517 - CÓRREGO DO INÁCIO;
  612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ);
  621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE);
  622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025;
  623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS);
  624 BREJO (CONDE DA BOA VISTA);
  631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ);
  632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ);
  642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO); e
* 644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA).

