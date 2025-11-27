A- A+

Religião Festa do Morro da Conceição 2025: fiéis visitam Santuário e comentam expectativas para a celebração Festa religiosa inicia nesta sexta-feira (28) e vai até o dia 8 de dezembro

Um dia antes da abertura da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, dezenas de fiéis visitaram o Santuário religioso, durante a manhã desta quinta-feira (27).

Entre eles estava Romilson Davi da Silva, de 27 anos. O gesseiro, que mora em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, foi agradecer a Nossa Senhora por ter conseguido matricular o filho Lailson, de 16 anos, em uma escola municipal no Alto do Mandu.

"Hoje eu consegui a realização de conseguir matricular o meu filho em uma escola no Alto do Mandu. Quando eu saí da escola, eu vim agradecer a ela por essa benção que eu conquistei", explicou.

Mas esse, no entanto, não será o único dia de Romilson no Santuário. O fiel garantiu que estará na procissão de abertura da festa, nesta sexta (28), e nos outros dias da celebração.

"Todos os dias eu estarei aqui [no Santuário], prestigiando essa linda festa, esse louvor e agradecendo as conquistas deste ano e que venha um ano próspero em 2026", afirmou.

Romilson Davi da Silva estará na Festa do Morro todos os dias. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Quem também está com expectativas para o início da celebração é a comerciante Nancy Fernandes, de 65 anos. Moradora do Morro da Conceição desde criança e devota da santa, ela trabalha na festa há 30 anos e vende artigos religiosos.

"A expectativa está muito grande porque estamos aguardando muitos fiéis. É uma festa maravilhosa. As pessoas que não têm renda trabalham para receber o seu '13° salário'. E eu me sinto muito feliz, tenho o maior amor em trabalhar aqui", afirmou.

Nancy Fernandes, comerciante. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, também estava presente no templo religioso nesta quinta. Ele comentou o sentimento desta festa ser a primeira após a reconstrução do Santuário.

"Graças a Deus, a Nossa Senhora e às autoridades, que favoreceram para que o Santuário e o monumento de Nossa Senhora estivessem prontos nesta festa e pudésssemos celebrar de maneira completa esse momento tão importante de ação de graças e de louvar a Deus", disse.

Reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Fé e devoção

Esta quinta também foi o momento dos fiéis que não poderão comparecer durante a festa visitar o Santuário e demonstrar sua fé e devoção pela Nossa Senhora.

Esse foi o caso de Amélia Gomes, de 77 anos, moradora da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Mesmo não podendo ir para os dias da festa por questões de saúde, a aposentada faz questão de visitar a santa.

"Nossa Senhora da Conceição significa tudo para mim. Confio nela e sei que ela não vai abandonar ninguém da minha família. Eu não tenho condições de ir no dia da festa, mas não deixo de prestigiar e declarar minha fé por ela", confessou.

Amélia Gomes realiza orações no Santuário de Nossa Senhora. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Caso semelhante ao de Suellen Paz, de 38 anos, que não comparece aos dias festa porque o pai não tem condições de saúde. Apesar disso, ela esteve presente no santuário religioso com a família para demonstrar a sua fé e gratidão.

"Nossa Senhora tem uma grande importância para mim. Venho desde pequena e e eu e toda a minha família somos devotos. Todo ano estamos aqui, e quando não dá para eu vir no dia, eu sempre venho antes", comentou.

Suellen Paz também esteve presente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Procissão de abertura

A procissão de abertura da 121ª edição da festa marca a reabertura do Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, bem como a imagem da Santa após o restauro.

Um trio elétrico e um cortejo litúrgico com padres e demais religiosos, além de coroinhas, irão seguir pela Avenida Norte até o Largo Dom Luiz. Logo em seguida, a romaria trazendo o andor com a Bandeira da Festa subirá até o alto do Morro da Conceição pela Rua Itacoatiara - via de acesso dos veículos.

Ao chegar ao lado da Torre da Igreja, a bandeira da Festa, que irá trazer a imagem da Imaculada Conceição do Morro bordada, será hasteada, onde ficará até o final da festividade. O ato está previsto para às 19h20.



A solenidade de abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro terá a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, às 19h30, no palco montado em frente ao templo

religioso.

Mudanças no trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou uma operação especial de trânsito para acompanhar a 121ª Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

As interdições e monitoramento do trânsito começam a valer a partir das 12h desta sexta-feira (28), primeiro dia de programação da festividade dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da capital pernambucana.

Neste primeiro dia, os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão monitorados pela CTTU.

Durante a Procissão da Bandeira, marcada para começar às 18h, a CTTU vai montar bloqueios itinerantes e disponibilizar batedores para acompanhar os fiéis, que irão sair do Parque da Macaxeira, seguir pela Avenida Norte, no sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

Ônibus

Com o objetivo de facilitar a circulação das pessoas que pretendem ir ao Morro da Conceição nos próximos dias, o Governo de Pernambuco, através do Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), vai realizar mudanças no transporte público a partir desta sexta.

A ação inicial seguirá até dia 8 de dezembro, quando será celebrada a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição. Na data da festividade, as modificações serão realizadas nas paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade/subúrbio.

Para ajudar os devotos, todas as linhas com destino à festa terão acrescido o termo "Festa do Morro" no destino eletrônico.

De acordo com o CTM, a parada nº 110044, em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, nas proximidades do Largo Dom Luís, se tornará seletiva. Nela só vão parar as linhas 641 TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA; 645 TI MACAXEIRA (AV. NORTE); e 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ). As mudanças seguem até o dia 5 de dezembro.

Para as linhas abaixo será implantada uma parada provisória depois do Largo Dom Luís, depois antigo Supermercado "Mais Você".

330 - CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ);

517 - CÓRREGO DO INÁCIO;

612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ);

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE);

622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025;

623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS);

624 BREJO (CONDE DA BOA VISTA);

631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ);

632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ);

642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO); e

* 644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA).

