Religião

Festa do Morro da Conceição 2025: fiéis visitam Santuário e comentam expectativas para a celebração

Festa religiosa inicia nesta sexta-feira (28) e vai até o dia 8 de dezembro

Fiéis visitam Santuário de Nossa Senhora da ConceiçãoFiéis visitam Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um dia antes da abertura da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, dezenas de fiéis visitaram o Santuário religioso, durante a manhã desta quinta-feira (27).

Entre eles estava Romilson Davi da Silva, de 27 anos. O gesseiro, que mora em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, foi agradecer a Nossa Senhora por ter conseguido matricular o filho Lailson, de 16 anos, em uma escola municipal no Alto do Mandu.

"Hoje eu consegui a realização de conseguir matricular o meu filho em uma escola no Alto do Mandu. Quando eu saí da escola, eu vim agradecer a ela por essa benção que eu conquistei", explicou.

Mas esse, no entanto, não será o único dia de Romilson no Santuário. O fiel garantiu que estará na procissão de abertura da festa, nesta sexta (28), e nos outros dias da celebração.

"Todos os dias eu estarei aqui [no Santuário], prestigiando essa linda festa, esse louvor e agradecendo as conquistas deste ano e que venha um ano próspero em 2026", afirmou. 

Romilson Davi da Silva estará na Festa do Morro todos os diasRomilson Davi da Silva estará na Festa do Morro todos os dias. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

 

Quem também está com expectativas para o início da celebração é a comerciante Nancy Fernandes, de 65 anos. Moradora do Morro da Conceição desde criança e devota da santa, ela trabalha na festa há 30 anos e vende artigos religiosos.

"A expectativa está muito grande porque estamos aguardando muitos fiéis. É uma festa maravilhosa. As pessoas que não têm renda trabalham para receber o seu '13° salário'. E eu me sinto muito feliz, tenho o maior amor em trabalhar aqui", afirmou.

Nancy Fernandes, comercianteNancy Fernandes, comerciante. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, também estava presente no templo religioso nesta quinta. Ele comentou o sentimento desta festa ser a primeira após a reconstrução do Santuário.

"Graças a Deus, a Nossa Senhora e às autoridades, que favoreceram para que o Santuário e o monumento de Nossa Senhora estivessem prontos nesta festa e pudésssemos celebrar de maneira completa esse momento tão importante de ação de graças e de louvar a Deus", disse.

Reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson BorgesReitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Fé e devoção
Esta quinta também foi o momento dos fiéis que não poderão comparecer durante a festa visitar o Santuário e demonstrar sua fé e devoção pela Nossa Senhora. 

Esse foi o caso de Amélia Gomes, de 77 anos, moradora da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Mesmo não podendo ir para os dias da festa por questões de saúde, a aposentada faz questão de visitar a santa. 

"Nossa Senhora da Conceição significa tudo para mim. Confio nela e sei que ela não vai abandonar ninguém da minha família. Eu não tenho condições de ir no dia da festa, mas não deixo de prestigiar e declarar minha fé por ela", confessou.

Amélia GomesAmélia Gomes realiza orações no Santuário de Nossa Senhora. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Caso semelhante ao de Suellen Paz, de 38 anos, que não comparece aos dias festa porque o pai não tem condições de saúde. Apesar disso, ela esteve presente no santuário religioso com a família para demonstrar a sua fé e gratidão.

"Nossa Senhora tem uma grande importância para mim. Venho desde pequena e e eu e toda a minha família somos devotos. Todo ano estamos aqui, e quando não dá para eu vir no dia, eu sempre venho antes", comentou. 

Suellen Paz também esteve presente no Santuário de Nossa Senhora da ConceiçãoSuellen Paz também esteve presente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Procissão de abertura
A procissão de abertura da 121ª edição da festa marca a reabertura do Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, bem como a imagem da Santa após o restauro.

Um trio elétrico e um cortejo litúrgico com padres e demais religiosos, além de coroinhas, irão seguir pela Avenida Norte até o Largo Dom Luiz. Logo em seguida, a romaria trazendo o andor com a Bandeira da Festa subirá até o alto do Morro da Conceição pela Rua Itacoatiara - via de acesso dos veículos.

Ao chegar ao lado da Torre da Igreja, a bandeira da Festa, que irá trazer a imagem da Imaculada Conceição do Morro bordada, será hasteada, onde ficará até o final da festividade. O ato está previsto para às 19h20.

A solenidade de abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro terá a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, às 19h30, no palco montado em frente ao templo
religioso. 

Mudanças no trânsito
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou uma operação especial de trânsito para acompanhar a 121ª Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. 

As interdições e monitoramento do trânsito começam a valer a partir das 12h desta sexta-feira (28), primeiro dia de programação da festividade dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da capital pernambucana.

Neste primeiro dia, os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão monitorados pela CTTU.

Durante a Procissão da Bandeira, marcada para começar às 18h, a CTTU vai montar bloqueios itinerantes e disponibilizar batedores para acompanhar os fiéis, que irão sair do Parque da Macaxeira, seguir pela Avenida Norte, no sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

Ônibus
Com o objetivo de facilitar a circulação das pessoas que pretendem ir ao Morro da Conceição nos próximos dias, o Governo de Pernambuco, através do Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), vai realizar mudanças no transporte público a partir desta sexta. 

A ação inicial seguirá até dia 8 de dezembro, quando será celebrada a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição. Na data da festividade, as modificações serão realizadas nas paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade/subúrbio. 

Para ajudar os devotos, todas as linhas com destino à festa terão acrescido o termo "Festa do Morro" no destino eletrônico.

De acordo com o CTM, a parada nº 110044, em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, nas proximidades do Largo Dom Luís, se tornará seletiva. Nela só vão parar as linhas 641 TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA; 645 TI MACAXEIRA (AV. NORTE); e 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ). As mudanças seguem até o dia 5 de dezembro.

Para as linhas abaixo será implantada uma parada provisória depois do Largo Dom Luís, depois antigo Supermercado "Mais Você".

  330 - CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ);
  517 - CÓRREGO DO INÁCIO;
  612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ);
  621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE);
  622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025;
  623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS);
  624 BREJO (CONDE DA BOA VISTA);
  631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ);
  632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ);
  642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO); e
* 644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA).

 

