Festa do Morro da Conceição recebe esquema especial da Neoenergia Pernambuco

Distribuidora prepara equipes para garantir atendimento rápido durante celebrações da padroeira

Técnicos e eletricistas atuarão em plantão contínuo para responder a ocorrênciasTécnicos e eletricistas atuarão em plantão contínuo para responder a ocorrências - Foto: Divulgação/Assessoria Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco montou um esquema especial de operação para o período da Festa do Morro da Conceição, que acontece de 5 a 8 de dezembro. Técnicos e eletricistas atuarão em plantão contínuo para responder a ocorrências relacionadas à rede elétrica.

Operação durante todo o período da festa

A movimentação mais intensa ocorre na virada do domingo (7) para a segunda-feira (8), quando a celebração chega ao ponto máximo. As equipes iniciam os trabalhos na manhã do dia 7 e permanecem até a noite do dia 8.

De acordo com o gerente operacional, Temonji Oliveira, o planejamento busca atender eventuais demandas no menor tempo possível.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santuário Arquidiocesano de N. Sra. da Conceição do Morro (@santuariomorrodaconceicao)

Ações preventivas

Antes da festa, a distribuidora realizou manutenções no circuito que atende a região, com inspeção de mais de seis quilômetros de rede e poda de cerca de 50 árvores. Todas as ligações provisórias solicitadas e que estavam dentro das normas do setor elétrico foram executadas.

Com informações da assessoria

