A- A+

RELIGIÃO Festa do Morro deve reunir 2,5 milhões de pessoas em primeira edição após reconstrução do Santuário 121ª edição de uma das mais tradicionais festas religiosas do Brasil ocorre entre 28 de novembro e 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição

Os Missionários Redentoristas da Comunidade do Morro da Conceição anunciaram, na manhã desta sexta-feira (7), a programação da 121ª edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição.

A organização espera que 2,5 milhões de pessoas participem da celebração religiosa dedicada à padroeira afetiva do Recife durante os 11 dias.

A celebração, considerada uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, é a primeira após a reconstrução e reabertura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em maio deste ano. A estrutura desabou em agosto de 2024 e deixou duas pessoas mortas e 25 feridas.



Com o tema "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", a Festa do Morro será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Os dias de festa serão marcados por celebrações religiosas e culturais.

Antes do festejo, as atividades da pré-festa serão marcadas com missas, bênçãos, louvor e ciclismo.

A primeira atividade ocorre já neste sábado (8), um mês antes do dia da padroeira, às 19h30, com a Santa Missa de Envio dos Voluntários. A celebração deste ano vai contar com ajuda de 785 pessoas entre jovens, adultos e idosos.

No domingo (9), ocorre a 4ª edição do passeio ciclístico Bike Romaria. A saída será do Parque da Jaqueira, na Avenida Rui Barbosa, com concentração às 6h e partida às 7h. A estimativa é de que 400 pessoas participem da atividade.

Já a abertura da Festa do Morro, marcada para o dia 28 de novembro, contará com a tradicional procissão religiosa. A caminhada tem previsão para sair do Parque Urbano da Macaxeira às 18h e de chegar na Praça do Morro às 19h20, para realizar o tradicional hasteamento da bandeira.

Na mesma noite, às 19h30, o bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra, realizará a missa de abertura da festa.



Dia da Imaculada

Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada no palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

Já dentro do Santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem da santa terá concentração a partir das 14h, com saída às 15h, da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a solene celebração de encerramento.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h. Na terça-feira (9), três celebrações eucarísticas marcaram o pós-festa: 9h30, 15h e 19h30.

Festa do Morro 2025: confira a programação completa

Eventos Pré-Festa

8/11, 19h30: Santa Missa de envio dos voluntários

9/11, 7h: Bike Romaria

15/11, 10h30: Santa Missa dos Devotos Mirins

15/11, 16h: Santa Missa dos Idosos

16/11, 7h, 9h e 12h:Santa Missa e bênçãos aos motoristas

20/11, 19h30: Santa Missa da Família Devota

22/11, 15h: Vivência Litúrgica da Festa

23/11, 19h30: Festa das Comunidades

23/11, 18h: Santa Missa e louvor da juventude



28 de novembro: Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração: 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída: 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes/Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada: 19h20 - Hasteamento da bandeira



19h30 - Solene Celebração de Abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

29 de novembro e 1º a 5 de dezembro

Santas Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h

Santa Missa Solene: 16h



29 de novembro a 7 de dezembro

Novena Solene: 19h30

30 de novembro

Santas Missas Extras

8h, 10h, 18h (palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)



5 de dezembro

Santa Missa do Exército Brasileiro: 9h30



6 e 7 de dezembro

Santas Missas Extras

8h, 10h e 15h (Palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)



8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira afetiva do Recife

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário: 0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário: 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h



Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h - Sede da Prefeitura do Recife - Cais do Apolo

Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro



9 de dezembro - missas pós-festa

Santas Missas: 9h30, 15h e 19h30

29 de novembro a 7 de dezembro

Confissões: 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h

8 de dezembro

Confissões: 7h30 às 12h

Celebrantes da noite



Missa de Abertura - 28 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Josivaldo José Bezerra - bispo auxiliar de Olinda e Recife



1ª Noite do Novenário - 29 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Antônio Fernando Saburido - bispo emérito de Olinda e Recife

Show Cultural: 21h - Almir Rouche



2ª Noite do Novenário - 30 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Nereudo Freire Henrique - bispo auxiliar de Olinda e Recife

Show Cultural: 21h - Banda Sanfonada e 22h - Dudu do Acordeon



3ª Noite do Novenário - 1º de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom João Justino de Medeiros Silva - Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia (GO) e primeiro secretário da CNBB

Show Cultural: 21h - Cristina Amaral



4ª Noite do Novenário - 2 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Agnaldo Temóteo da Silveira - Bispo da Diocese de Garanhuns (PE)

Show Cultural: 21h - Nádia Maia



5ª Noite do Novenário - 3 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Antônio Ranis Rosendo - Bispo da Diocese de Caicó (RN)

Show Cultural: 21h - Artista do Morro



6ª Noite do Novenário - 4 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. Paulo Dutra - Vigário Episcopal do Vicariato Beberibe e Pároco da Paróquia de São Sebastião - Vasco da Gama/Recife

Show Religioso: 21h - Religioso



7ª Noite do Novenário - 5 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. José Luiz Queimado CSSR - Reitor e Pároco do Santuário de São José - Belo Horizonte (MG)

Show Religioso: 20h30 - Rômulo Pereira e 22h - Eliana Ribeiro



8ª Noite do Novenário - 6 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Francisco de Assis Gabriel CSSR – Bispo de Campo Maior (PI)

Show Religioso: 21h - DJ Roony Moura



9ª Noite do Novenário - 7 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. João Paulo Santos - Superior Provincial dos Redentoristas de Brasília

Show Religioso: 21h - Pe. João Carlos

Veja também