Festa do Morro deve reunir 2,5 milhões de pessoas em primeira edição após reconstrução do Santuário
121ª edição de uma das mais tradicionais festas religiosas do Brasil ocorre entre 28 de novembro e 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição
Os Missionários Redentoristas da Comunidade do Morro da Conceição anunciaram, na manhã desta sexta-feira (7), a programação da 121ª edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição.
A organização espera que 2,5 milhões de pessoas participem da celebração religiosa dedicada à padroeira afetiva do Recife durante os 11 dias.
A celebração, considerada uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, é a primeira após a reconstrução e reabertura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em maio deste ano. A estrutura desabou em agosto de 2024 e deixou duas pessoas mortas e 25 feridas.
Com o tema "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", a Festa do Morro será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Os dias de festa serão marcados por celebrações religiosas e culturais.
Antes do festejo, as atividades da pré-festa serão marcadas com missas, bênçãos, louvor e ciclismo.
A primeira atividade ocorre já neste sábado (8), um mês antes do dia da padroeira, às 19h30, com a Santa Missa de Envio dos Voluntários. A celebração deste ano vai contar com ajuda de 785 pessoas entre jovens, adultos e idosos.
No domingo (9), ocorre a 4ª edição do passeio ciclístico Bike Romaria. A saída será do Parque da Jaqueira, na Avenida Rui Barbosa, com concentração às 6h e partida às 7h. A estimativa é de que 400 pessoas participem da atividade.
Já a abertura da Festa do Morro, marcada para o dia 28 de novembro, contará com a tradicional procissão religiosa. A caminhada tem previsão para sair do Parque Urbano da Macaxeira às 18h e de chegar na Praça do Morro às 19h20, para realizar o tradicional hasteamento da bandeira.
Na mesma noite, às 19h30, o bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra, realizará a missa de abertura da festa.
Dia da Imaculada
Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada no palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.
Já dentro do Santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.
A procissão de encerramento com a imagem da santa terá concentração a partir das 14h, com saída às 15h, da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a solene celebração de encerramento.
O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h. Na terça-feira (9), três celebrações eucarísticas marcaram o pós-festa: 9h30, 15h e 19h30.
Festa do Morro 2025: confira a programação completa
Eventos Pré-Festa
8/11, 19h30: Santa Missa de envio dos voluntários
9/11, 7h: Bike Romaria
15/11, 10h30: Santa Missa dos Devotos Mirins
15/11, 16h: Santa Missa dos Idosos
16/11, 7h, 9h e 12h:Santa Missa e bênçãos aos motoristas
20/11, 19h30: Santa Missa da Família Devota
22/11, 15h: Vivência Litúrgica da Festa
23/11, 19h30: Festa das Comunidades
23/11, 18h: Santa Missa e louvor da juventude
28 de novembro: Procissão da abertura - Bandeira da festa
Concentração: 17h - Parque Urbano da Macaxeira
Saída: 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes/Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição
Chegada: 19h20 - Hasteamento da bandeira
19h30 - Solene Celebração de Abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro
29 de novembro e 1º a 5 de dezembro
Santas Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h
Santa Missa Solene: 16h
29 de novembro a 7 de dezembro
Novena Solene: 19h30
30 de novembro
Santas Missas Extras
8h, 10h, 18h (palco)
7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)
5 de dezembro
Santa Missa do Exército Brasileiro: 9h30
6 e 7 de dezembro
Santas Missas Extras
8h, 10h e 15h (Palco)
7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)
8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira afetiva do Recife
Santa Missa - Palco em frente ao Santuário: 0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h
Santa Missa dentro do Santuário: 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h
Procissão de encerramento - Imagem da Santa
Concentração - 14h - Sede da Prefeitura do Recife - Cais do Apolo
Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição
Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro
9 de dezembro - missas pós-festa
Santas Missas: 9h30, 15h e 19h30
29 de novembro a 7 de dezembro
Confissões: 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h
8 de dezembro
Confissões: 7h30 às 12h
Celebrantes da noite
Missa de Abertura - 28 de novembro, 19h30
Celebrante: Dom Josivaldo José Bezerra - bispo auxiliar de Olinda e Recife
1ª Noite do Novenário - 29 de novembro, 19h30
Celebrante: Dom Antônio Fernando Saburido - bispo emérito de Olinda e Recife
Show Cultural: 21h - Almir Rouche
2ª Noite do Novenário - 30 de novembro, 19h30
Celebrante: Dom Nereudo Freire Henrique - bispo auxiliar de Olinda e Recife
Show Cultural: 21h - Banda Sanfonada e 22h - Dudu do Acordeon
3ª Noite do Novenário - 1º de dezembro, 19h30
Celebrante: Dom João Justino de Medeiros Silva - Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia (GO) e primeiro secretário da CNBB
Show Cultural: 21h - Cristina Amaral
4ª Noite do Novenário - 2 de dezembro, 19h30
Celebrante: Dom Agnaldo Temóteo da Silveira - Bispo da Diocese de Garanhuns (PE)
Show Cultural: 21h - Nádia Maia
5ª Noite do Novenário - 3 de dezembro, 19h30
Celebrante: Dom Antônio Ranis Rosendo - Bispo da Diocese de Caicó (RN)
Show Cultural: 21h - Artista do Morro
6ª Noite do Novenário - 4 de dezembro, 19h30
Celebrante: Pe. Paulo Dutra - Vigário Episcopal do Vicariato Beberibe e Pároco da Paróquia de São Sebastião - Vasco da Gama/Recife
Show Religioso: 21h - Religioso
7ª Noite do Novenário - 5 de dezembro, 19h30
Celebrante: Pe. José Luiz Queimado CSSR - Reitor e Pároco do Santuário de São José - Belo Horizonte (MG)
Show Religioso: 20h30 - Rômulo Pereira e 22h - Eliana Ribeiro
8ª Noite do Novenário - 6 de dezembro, 19h30
Celebrante: Dom Francisco de Assis Gabriel CSSR – Bispo de Campo Maior (PI)
Show Religioso: 21h - DJ Roony Moura
9ª Noite do Novenário - 7 de dezembro, 19h30
Celebrante: Pe. João Paulo Santos - Superior Provincial dos Redentoristas de Brasília
Show Religioso: 21h - Pe. João Carlos