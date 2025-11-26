A- A+

Mobilidade Festa do Morro: CTTU monta esquema especial de trânsito a partir desta sexta (28); confira Monitoramento e interdições seguem até o dia 9 de dezembro, último dia da festa

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou uma operação especial de trânsito para acompanhar a 121ª Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

As interdições e monitoramento do trânsito começam a valer a partir das 12h desta sexta-feira (28), primeiro dia de programação da festividade dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da capital pernambucana.

Neste primeiro dia, os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão monitorados pela CTTU.

A partir das 6h de 6 de dezembro, as interdições passarão a ser contínuas e os bloqueios só serão desfeitos à 1h da segunda-feira (9), no dia seguinte ao término da festa.

Nesta sexta-feira, durante a Procissão da Bandeira, marcada para começar às 18h, a CTTU vai montar bloqueios itinerantes e disponibilizar batedores para acompanhar os fiéis, que irão sair do Parque da Macaxeira, seguir pela Avenida Norte, no sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

Em 6 de dezembro, a Romaria do Terço dos Homens, que tem início às 18h, será acompanhada por batedores. Os bloqueios serão realizados à medida em que os fiéis sigam o trajeto da procissão, que tem início na Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, em direção ao Morro da Conceição, passando por trecho da Avenida Norte.

Já a Procissão de Encerramento, no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, que inicia às 15h, será acompanhada por 25 batedores.

Os bloqueios serão itinerantes, sendo montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis, que saem da Avenida Cais do Apolo, na altura da sede da Prefeitura do Recife, em direção ao Morro da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte.

A CTTU ainda recomenda que as pessoas utilizem transporte coletivo, táxi ou carro por aplicativo para chegar aos locais.

A autarquia indica também que os fiéis que forem para os eventos religiosos cheguem cedo ao local, devido à alta expectativa de público presente durante os 11 dias da celebração.

Os condutores também devem ficar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e principalmente respeitar a travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.

Festa do Morro 2025: confira a programação completa

28 de novembro: Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração: 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída: 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes/Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada: 19h20 - Hasteamento da bandeira



19h30 - Solene Celebração de Abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

29 de novembro e 1º a 5 de dezembro

Santas Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h

Santa Missa Solene: 16h



29 de novembro a 7 de dezembro

Novena Solene: 19h30

30 de novembro

Santas Missas Extras

8h, 10h, 18h (palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)



5 de dezembro

Santa Missa do Exército Brasileiro: 9h30



6 e 7 de dezembro

Santas Missas Extras

8h, 10h e 15h (Palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)



8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira afetiva do Recife

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário: 0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário: 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h



Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h - Sede da Prefeitura do Recife - Cais do Apolo

Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro



9 de dezembro - missas pós-festa

Santas Missas: 9h30, 15h e 19h30

29 de novembro a 7 de dezembro

Confissões: 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h

8 de dezembro

Confissões: 7h30 às 12h

Celebrantes da noite



Missa de Abertura - 28 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Josivaldo José Bezerra - bispo auxiliar de Olinda e Recife



1ª Noite do Novenário - 29 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Antônio Fernando Saburido - bispo emérito de Olinda e Recife

Show Cultural: 21h - Almir Rouche



2ª Noite do Novenário - 30 de novembro, 19h30

Celebrante: Dom Nereudo Freire Henrique - bispo auxiliar de Olinda e Recife

Show Cultural: 21h - Banda Sanfonada e 22h - Dudu do Acordeon



3ª Noite do Novenário - 1º de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom João Justino de Medeiros Silva - Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia (GO) e primeiro secretário da CNBB

Show Cultural: 21h - Cristina Amaral



4ª Noite do Novenário - 2 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Agnaldo Temóteo da Silveira - Bispo da Diocese de Garanhuns (PE)

Show Cultural: 21h - Nádia Maia



5ª Noite do Novenário - 3 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Antônio Ranis Rosendo - Bispo da Diocese de Caicó (RN)

Show Cultural: 21h - Artista do Morro



6ª Noite do Novenário - 4 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. Paulo Dutra - Vigário Episcopal do Vicariato Beberibe e Pároco da Paróquia de São Sebastião - Vasco da Gama/Recife

Show Religioso: 21h - Religioso



7ª Noite do Novenário - 5 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. José Luiz Queimado CSSR - Reitor e Pároco do Santuário de São José - Belo Horizonte (MG)

Show Religioso: 20h30 - Rômulo Pereira e 22h - Eliana Ribeiro



8ª Noite do Novenário - 6 de dezembro, 19h30

Celebrante: Dom Francisco de Assis Gabriel CSSR – Bispo de Campo Maior (PI)

Show Religioso: 21h - DJ Roony Moura



9ª Noite do Novenário - 7 de dezembro, 19h30

Celebrante: Pe. João Paulo Santos - Superior Provincial dos Redentoristas de Brasília

Show Religioso: 21h - Pe. João Carlos

