Religião

Festa do Morro: "O sentimento é de reconstrução", diz reitor do Santuário do Morro da Conceição

Esta é a primeira edição da celebração religiosa após a reconstrução e restauração do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. A estrutura havia desabado em agosto de 2024

Padre Emerson Borges em entrevista coletiva do anúncio da programação da Festa de Nossa Senhora da ConceiçãoPadre Emerson Borges em entrevista coletiva do anúncio da programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Reconstrução. Este foi o sentimento descrito pelo reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, em entrevista coletiva do anúncio da programação da 121ª edição da Festa do Morro

Esta é a primeira edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro após a reconstrução e o restauro do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Em agosto de 2024, a estrutura desabou e deixou duas pessoas mortas e 25 feridas.

"O sentimento é de reconstrução. Reconstruir com a glória da nova casa. Com muita esperança, persistência e oração, nós conseguimos estar dentro do Santuário, recebendo todos os devotos. Depois de tudo que nós passamos, o sentimento também é de esperança. A esperança que não decepciona e que está em Deus. Somos peregrinos dessa esperança", comentou. 

Com o tema "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", o padre Emerson também falou sobre o sentimento de esperança que foi reacendida pela Imaculada Conceição.

"O tema da festa fala sobre o olhar. Olhando para a Imaculada Conceição, nós somos convidados a reacender a nossa esperança. E foi isso que vivenciamos durante todo o período que nós passamos aqui no Santuário. Só em olhar para Nossa Senhora nós já sentimos a sua presença. Foi ela quem nos deu essa força para que a gente pudesse chegar até o dia de hoje e reacender a nossa esperança junto com seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo", disse.

A Festa do Morro será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Os dias de festa serão marcados por celebrações religiosas e culturais. 

Antes do festejo, as atividades pré-festa, que tem início neste sábado (8) e vai até o dia 23 de novembro, serão marcadas com missas, bênçãos, louvor e ciclismo.

