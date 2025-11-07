A- A+

Religião Festa do Morro: "O sentimento é de reconstrução", diz reitor do Santuário do Morro da Conceição Esta é a primeira edição da celebração religiosa após a reconstrução e restauração do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. A estrutura havia desabado em agosto de 2024

Reconstrução. Este foi o sentimento descrito pelo reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, em entrevista coletiva do anúncio da programação da 121ª edição da Festa do Morro.

Esta é a primeira edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro após a reconstrução e o restauro do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Em agosto de 2024, a estrutura desabou e deixou duas pessoas mortas e 25 feridas.

"O sentimento é de reconstrução. Reconstruir com a glória da nova casa. Com muita esperança, persistência e oração, nós conseguimos estar dentro do Santuário, recebendo todos os devotos. Depois de tudo que nós passamos, o sentimento também é de esperança. A esperança que não decepciona e que está em Deus. Somos peregrinos dessa esperança", comentou.

Com o tema "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", o padre Emerson também falou sobre o sentimento de esperança que foi reacendida pela Imaculada Conceição.

"O tema da festa fala sobre o olhar. Olhando para a Imaculada Conceição, nós somos convidados a reacender a nossa esperança. E foi isso que vivenciamos durante todo o período que nós passamos aqui no Santuário. Só em olhar para Nossa Senhora nós já sentimos a sua presença. Foi ela quem nos deu essa força para que a gente pudesse chegar até o dia de hoje e reacender a nossa esperança junto com seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo", disse.

A Festa do Morro será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Os dias de festa serão marcados por celebrações religiosas e culturais.

Antes do festejo, as atividades pré-festa, que tem início neste sábado (8) e vai até o dia 23 de novembro, serão marcadas com missas, bênçãos, louvor e ciclismo.

Veja também