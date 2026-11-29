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Fé Festa do Morro reúne devotos no segundo dia e segue com programação até 8 de dezembro Fiéis participaram de missas e momentos de oração neste domingo (29); novenário terá shows e imagens peregrinas de outros estados

O segundo dia da 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro reuniu devotos neste domingo (29), no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Fiéis participaram de missas, fizeram orações e agradeceram pelas graças alcançadas. A programação segue até 8 de dezembro, com novenário, shows e acolhida de imagens peregrinas de outros estados.

Pe. Emerson Borges | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O reitor e pároco do Santuário, padre Emerson Borges, destacou a movimentação tradicional dos domingos, intensificada durante a festa. Neste domingo, as celebrações começaram às 7h e seguiram ao longo do dia.

“O domingo no Santuário do Morro, por natureza própria, já é um dia bem movimentado. Hoje, por se tratar da Festa do Morro, nós temos um volume de pessoas que estão subindo ao santuário para participar das celebrações da Santa Missa. Desde as 7h da manhã até às 19h30, temos celebração aqui no Santuário do Morro da Conceição. É festa do Morro, é festa em Recife, é festa do povo de Deus”, afirmou.

Thaís Galdino, devota | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Emoção

Entre os visitantes estava a gerente Thaís Galdino, de 32 anos, que participou da festa pela primeira vez. Moradora de Nazaré da Mata, ela contou que desejava conhecer a celebração de perto e foi ao Santuário agradecer pelas bênçãos recebidas pela família.

“A devoção a Nossa Senhora da Conceição, por todas as graças até aqui concedidas. Tenho um apreço especial pela Mãe Imaculada da Conceição. E hoje eu tô aqui para agradecer com coração grato pelas bênçãos derramadas sobre a minha família, pelas graças alcançadas. E hoje é um dia de agradecimento e de renovar os votos nessa festa tão bonita de Nossa Senhora da Conceição”, relatou.

Rbeka Santos, devota | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Inexplicável”

A farmacêutica Rebeka Santos, de 37 anos, também esteve no Santuário pelo segundo ano consecutivo. Emocionada, ela não conteve as lágrimas enquanto fazia suas preces aos pés da imagem. A devota destacou a gratidão e o acolhimento que encontra na figura da santa.

“Esse é o meu segundo ano visitando a santa e é algo inexplicável, é algo que traz muita gratidão, muita fé, muita devoção e o que me traz aqui é a certeza de encontrar o acolhimento de mãe sem julgamentos, sem questionamento. A gente já passa por um período tão difícil e quando a gente chega aqui diante da imagem dela, é isso que a gente sente. Então, esse é o meu segundo ano do resto da minha vida”, declarou.

Manuel Aguiar tateia painel de acessibilidade | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Acessibilidade

O Santuário também conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O consultor de acessibilidade e inclusão Manuel Aguiar, de 78 anos, é cego e conheceu os espaços táteis instalados na igreja, que permitem explorar o ambiente por meio do toque. Entre os recursos estão maquetes do Santuário, representações das fachadas e uma imagem de Nossa Senhora, além de audiodescrição por QR Code.

“Eu acho que essa é uma atitude 'inclusivista', porque nós somos pessoas que passamos a partir de hoje a ter o acesso a conhecer. Eu hoje conheço este espaço totalmente por causa daquelas imagens que estão ali. Eu diria que hoje eu tô saindo daqui feliz por, pela primeira vez estando aqui, ter a percepção de todo o espaço do Santuário”, comemorou.

Peregrinas

Uma das novidades da festa é a acolhida de duas imagens peregrinas. Na próxima quarta-feira (2), chega ao Recife a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA). Cinco dias depois, será recebida a imagem de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE).

As duas serão acolhidas no Largo Dom Luiz e seguirão em cortejo até o Santuário. “É um momento pra gente unir as nossas forças, unir a nossa fé”, destacou o padre Emerson Borges.

Devotos fazem preces e pedem graças aos pés da imagem santa | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Programação

A programação segue nesta segunda-feira (30), com missas às 7h, 9h, 11h, 12h e 14h, Missa Solene às 16h e novena às 19h30. Às 21h, haverá show dos Artistas do Morro. Nos dias seguintes, estão previstos shows de Nádia Maia (1º de dezembro), Dudu do Acordeon (2), Cristóvão Rui e Flávio Victor (3), Marcelo Pernambucano (4) e padre João Carlos (7), sempre após as celebrações noturnas.

No dia 8, dedicado à Imaculada Conceição, haverá missas de hora em hora, alternadas entre o palco externo e o Santuário, da meia-noite às 15h. A procissão de encerramento sairá às 15h do Cais do Apolo, com celebração solene às 19h, no Morro da Conceição.

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