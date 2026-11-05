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Religião Festa do Morro terá imagens peregrinas, missas e shows em 11 dias de programação no Recife Festa começa em 28 de novembro, com novenário, shows e imagens peregrinas de Nazaré e Juazeiro do Norte

“Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé”: este é o tema da 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, que começa no dia 28 de novembro e termina em 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

A novidade desta edição é a extensa programação e a presença de duas imagens de Nossa Senhora enviadas de outros estados.

Em coletiva de imprensa realizada no Santuário, nesta quinta-feira (5), a organização da festa revelou detalhes da programação. As imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de Nossa Senhora das Dores serão enviadas de Belém do Pará e de Juazeiro do Norte, no Ceará, respectivamente.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré será acolhida em 2 de dezembro, às 18h, no Largo Dom Luiz. Já a imagem de Nossa Senhora das Dores será recebida em 7 de dezembro, no mesmo local.

O reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, encara esse intercâmbio religioso como uma forma de união.

Padre Emerson Borges, reitor do Santuário do Morro da Conceição | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

“Essa edição vai marcar muito a história da cidade do Recife e do Morro da Conceição, porque nós vamos beber de outras espiritualidades, de outras experiências, de outros lugares, de expressão de fé. Então é um momento pra gente unir as nossas forças, unir a nossa fé. É o mesmo propósito – é o único propósito – seguir a Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima”, declarou.

Ao longo dos 11 dias de festa, a programação contará com mais de 80 missas, além de apresentações musicais de artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Cristóvão Rui, Flávio Victor, Marcelo Pernambucano e padre João Carlos, além de artistas do próprio Morro da Conceição.

Comércio de artigos religiosos em frente ao Santuário | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

Pré-festa

Embora a festa oficial esteja marcada para começar em 28 de novembro, as celebrações começam bem antes. A pré-festa tem início já no próximo domingo (8), um mês antes do dia decidado à padroeira afetiva do Recife, quando serão celebradas missas com bênção aos motoristas e adesivaço, às 7h, 9h e 12h. Às 18h, será realizada a Santa Missa de Envio, que reúne os mais de 700 voluntários envolvidos na organização da Festa do Morro.

No sábado (14), às 10h30, será celebrada a Santa Missa dos Devotos Mirins, voltada ao público infantil. No dia seguinte, acontece a 5ª edição da Bike Romaria, uma pedalada coletiva que sai do Parque da Jaqueira, às 7h, em direção ao Santuário do Morro.

O fim de semana que antecede o festejo também reserva uma programação especial. No sábado (21), às 19h30, será realizada a Festa das Comunidades. No domingo (22), será celebrada a Santa Missa e Louvor da Juventude Devota, às 18h. Já a Santa Missa da Família Devota está marcada para a quinta-feira (26), às 19h30.

Paulo Miguel, gerente de trânsito da CTTU. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

Trânsito

A festa reúne um grupo de trabalho que integra diversas frentes da administração municipal. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) prepara pontos de bloqueio e monitoramento, segundo o gerente de trânsito da autarquia, Paulo Miguel. Ele também afirma que os moradores do Morro da Conceição terão livre circulação, desde que apresentem um comprovante de residência.

“Começamos a partir do dia 28 [de novembro] e vamos até a madrugada do dia 9 [de dezembro]. No dia 8 [de dezembro] teremos um efetivo maior em virtude da procissão do encerramento, onde a gente vem com batedores e viaturas acompanhando todo o trajeto e dando segurança viária para as pessoas que vão participar da procissão”, detalha.

Tenente-coronel Flávio, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (11º BPM). Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

Segurança

Em trabalho conjunto, a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) montam esquemas para garantir a segurança dos fiéis. O tenente-coronel Flávio, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (11º BPM), estima o envolvimento de cerca de 1,4 mil agentes.

“Nos dias de menor movimentação, os que não vão ter show, que a festa vai acabar mais cedo, a gente vai estar lançando cerca de 100 policiais e, no dia 8 [de dezembro], que é o dia de maior movimentação, a gente vai estar fazendo um lançamento de cerca de 300 policiais, desde a procissão, que sai do Marco Zero, Centro do Recife, até a chegada no Morro”, explica.

Marta Lima, secretária executiva de Controle Urbano do Recife. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

Comerciantes

A secretária-executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima, também detalhou o cadastramento de comerciantes que pretendem vender artigos religiosos, alimentos e outras mercadorias durante a festa. A gestora alerta para a importância de realizar o cadastro, que garante um ponto de venda aos comerciantes autorizados.

“As pessoas devem ir na Regional Norte, que fica ali na Avenida Beberibe, perto do campo do Santa Cruz. Lá essas pessoas fazem um cadastro, que é um cadastro básico: nome, identidade, comprovante de residência e paga essa taxa. R$ 144”, esclarece.

Maria Santíssima. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

122ª Festa do Morro da Conceição: programação completa



28 de novembro (sábado) – Abertura oficial

17h – Concentração no Parque Urbano da Macaxeira.

18h – Saída da Procissão da Bandeira.

19h30 – Celebração de abertura, na Praça do Morro da Conceição.

21h – Hasteamento da bandeira.

29 de novembro (domingo) – 1ª noite do novenário

Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

Missas no palco externo: 8h, 10h e 18h.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Almir Rouche.

30 de novembro (segunda-feira) – 2ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Artistas do Morro.

1º de dezembro (terça-feira) – 3ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Nádia Maia.

2 de dezembro (quarta-feira) – 4ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

18h – Acolhida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), no Largo Dom Luiz.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Dudu do Acordeon.

3 de dezembro (quinta-feira) – 5ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Cristóvão Rui.

22h30 – Show com Flávio Victor.

4 de dezembro (sexta-feira) – 6ª noite do novenário

8h – Procissão dos militares, com saída do Largo Dom Luiz.

9h30 – Missa do Exército Brasileiro.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Marcelo Pernambucano.

5 de dezembro (sábado) – 7ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

6 de dezembro (domingo) – 8ª noite do novenário

Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

Missas no palco externo: 8h, 10h e 15h.

19h30 – Novena Solene.

7 de dezembro (segunda-feira) – 9ª noite do novenário

18h – Acolhida da imagem de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), no Largo Dom Luiz.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com padre João Carlos.

8 de dezembro (terça-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição

Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

Missas no Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

14h30 – Concentração para a procissão de encerramento, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo.

15h – Saída da procissão.

19h – Celebração solene de encerramento, na Praça do Morro da Conceição.

9 de dezembro (quarta-feira) – Pós-festa

Missas às 9h30, 15h e 19h30.

Confissões

De 29 de novembro a 7 de dezembro: das 7h30 às 11h, das 14h30 às 17h e das 19h às 21h.

8 de dezembro: das 7h30 às 12h.

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