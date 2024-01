Festa dos Reis em São Joaquim do Monte tem Joelma, Raphaela Santos e Magníficos

A- A+

O município de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, celebra, a partir desta quinta-feira (13), a 108ª edição da tradicional Festa de Reis. Uma das atrações confirmadas é a cantora Joelma, que irá fazer a abertura.

A programação, inteiramente gratuita, tem outros artistas e segue até o sábado (13). Os shows terão início às 19h, no pátio de Eventos João Tenório Vaz Cavalcanti, no centro da cidade.

Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo haverá a programação religiosa, como atividades como a oração do terço e a celebração da missa. No sábado, a procissão com a imagem do Menino Jesus e dos Reis Magos será a partir das 17h, pelas ruas de São Joaquim do Monte.



Confira a programação:

Quinta-feira (11)

19h - Oração do Santo Terço

19h30 - Celebração da Santa Eucaristia, presidida pelo Pe. Josué de Torres,

Área Pastoral Nossa Senhora do Livramento (Riacho das Almas-PE)

Shows: Joelma, Henry Freitas e Maurício Ramalho



Sexta-feira (12)

19h - Oração do Santo Terço

19h30 - Celebração da Santa Eucaristia, presidida pelo Pe. Elias Joaquim de Lemos,



Shows: Raphaela Santos, Walmir Lima e Manin Vaqueiro



Sábado (13)

16h30 - Oração do Santo Terço

17h - Procissão com a imagem do Menino Jesus e dos Reis Magos, pelas ruas da cidade,

com todos os grupos, pastorais e movimentos da paróquia

18h - Celebração da Santa Eucaristia, presidida pelo Pe. Sandro Sebastião Filho da Silva,

Paróquia São Sebastião (Alto Bonito, Bonito-PE)

Shows: Banda Magníficos, Marília Tavares e Matheus Santos

Domingo (14)

8h - Celebração da Santa Missa

19h - Oração do Santo Terço

19h - Celebração da Santa Eucaristia, presidida pelo Pe. José Isael Evaristo Torres,

Paróquia de São Joaquim (São Joaquim do Monte - PE)

