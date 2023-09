A- A+

RECONHECIMENTO Festa e Novenário do Morro da Conceição entram no calendário de datas comemorativas de Pernambuco Lei nº 18.299 foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo

Uma das celebrações religiosas mais tradicionais e antigas de Pernambuco, a Festa e o Novenário do Morro da Conceição passam a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Governo do Estado.

Tradicionalmente celebrada entre 28 de novembro e 8 de dezembro, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, a festividade chega à sua 119ª edição este ano.

A Lei nº 18.299, com a inclusão no calendário, foi publicada na edição de quinta-feira (28) do Diário Oficial do Poder Legislativo.

O deputado estadual Fabrizio Ferraz (SD) foi o autor do projeto que deu origem à lei. "É uma honra poder contribuir para que as festividades tenham ainda mais atenção do Poder Público. São eventos que ultrapassam os limites municipais e atraem milhares de pessoas, celebrando a fé, o respeito e amor ao próximo", afirmou o parlamentar.

Veja também

espanha Direita não consegue formar governo na Espanha e abre chance para Sanchéz