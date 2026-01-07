Festa da Emancipação de Cachoeirinha terá Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land
Multidão é aguardada para a programação no Pátio de Eventos da cidade
A cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, celebra em 23 de janeiro sua 63ª Festa da Emancipação Política. As atrações confirmadas no evento, segundo a prefeitura, são Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land.
Uma multidão é aguardada para a programação no Pátio de Eventos da cidade. Os shows começarão às 20h.
A prefeitura espera, com a festa, movimentar a economia da cidade, que se destaca pelo artesanato em couro e aço e pela gastronomia.
Festa adiada
A emancipação do município de Cachoeirinha é celebrada, na verdade, em 17 de dezembro. No entanto, a atual edição foi adiada em razão do luto oficial decretado na cidade por causa de uma tragédia que vitimou quatro pessoas da mesma família: André Calado, 22 anos; Jairo Anselmo, pai dele, de 55; e o primo José Rodrigues, de 16 anos; e Cecília Cândida, de 18 anos, filha de Jairo e irmã de Anselmo.
O acidente aconteceu em 3 de dezembro. Segundo informações da TV Asa Branca, todas as vítimas estavam trabalhando em casa quando ocorreu um curto-circuito numa cocheira para alimentar animais, que explodiu.
Os quatro chegaram a ser socorridos e foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiram e morreram.