Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AGRESTE

Festa da Emancipação de Cachoeirinha terá Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land

Multidão é aguardada para a programação no Pátio de Eventos da cidade

Reportar Erro
Cachoeirinha: Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land são atrações da 63ª Festa da Emancipação PolíticaCachoeirinha: Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land são atrações da 63ª Festa da Emancipação Política - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco/Arquivo; Divulgação; Divulgação

A cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, celebra em 23 de janeiro sua 63ª Festa da Emancipação Política. As atrações confirmadas no evento, segundo a prefeitura, são Raphaela Santos, Solange Almeida e Eric Land.

Uma multidão é aguardada para a programação no Pátio de Eventos da cidade. Os shows começarão às 20h.

Leia também

• Hospitais de Pernambuco entram para ranking nacional dos 100 melhores do SUS

• Edifício 13 de Maio: processo de demolição deve durar cerca de dez meses; entenda como será

• Bezerros promove o tema "História, Movimento e Encanto" no Carnaval do Papangu 2026

A prefeitura espera, com a festa, movimentar a economia da cidade, que se destaca pelo artesanato em couro e aço e pela gastronomia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Prefeitura de Cachoeirinha (@prefcachoeirinhape)

Festa adiada
A emancipação do município de Cachoeirinha é celebrada, na verdade, em 17 de dezembro. No entanto, a atual edição foi adiada em razão do luto oficial decretado na cidade por causa de uma tragédia que vitimou quatro pessoas da mesma família: André Calado, 22 anos; Jairo Anselmo, pai dele, de 55; e o primo José Rodrigues, de 16 anos; e Cecília Cândida, de 18 anos, filha de Jairo e irmã de Anselmo.

O acidente aconteceu em 3 de dezembro. Segundo informações da TV Asa Branca, todas as vítimas estavam trabalhando em casa quando ocorreu um curto-circuito numa cocheira para alimentar animais, que explodiu. 

Os quatro chegaram a ser socorridos e foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiram e morreram.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter