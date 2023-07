A- A+

Nossa Senhora do Carmo Festa de Nossa Senhora do Carmo tem início nesta quinta-feira (6); confira programação completa As festividades duram até o dia 16 de julho

Começa, a partir desta quinta-feira (6), a 327ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, santa tida pela Igreja Católica como a padroeira da cidade do Recife. A festividade se estenderá até o próximo dia 16 de julho, um domingo, data considerada “ponto alto” da celebração, por ser o dia em que se comemora Nossa Senhora do Carmo no calendário religioso. Nesse período de dez dias, a expectativa é de que aproximadamente um milhão de fiéis marque presença nas atividades.

A festa deste ano de 2023 tem como temática “Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja”. O lema, por sua vez, é “O teu sim é também nosso sim”.

O início oficial das festividades está previsto para ser iniciado às 9h, a partir do hasteamento da bandeira com a imagem de Nossa Senhora do Carmo e, em seguida, com a celebração de uma missa solene de abertura, conduzida pelo prior provincial da Província Carmelitana Pernambucana, o Frei José Roberval Mendes Pereira.

Ao longo do dia, serão realizadas quatro celebrações de missas, nos horários das 7h, 9h, 12h e 15h. De acordo com a programação, também acontecerá uma Novena Solene, às 18h.

Ao todo, na capital pernambucana serão promovidas mais de 80 celebrações de missas espalhadas entre a Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio; a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, também no bairro de Santo Antônio; e o Claustro do Convento, no bairro da Boa Vista.

Para além das celebrações religiosas, acontecerão ainda uma série de apresentações culturais com artistas locais, sempre iniciando às 19h, em um palco montado no Pátio do Carmo.

Nesta quinta-feira (6), primeiro dia da 327ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, quem subirá ao palco será o cantor Petrúcio Amorim, ao lado do seu filho Pecinho Amorim, tornando a apresentação ainda mais bonita. Para os demais dias, a festividade terá shows de nomes como Irah Caldeira, Nádia Maia, Cristina Amaral, Dudu do Acordeon, Padre João Carlos, Frei Damião Silva, Cláudia Lauterer, Banda Los Cubanos e Flávio Pio.

Reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, o Frei Cidmário Bezerra de Arruda, que aguarda aproximadamente um milhão de fiéis no evento, exaltou a ligação do povo com a santa.

“Ela foi aclamada padroeira do Recife primeiramente pelo povo, que pediu ao Papa. Acredito que exista essa proximidade pelo lado ‘mãe’, porque as pessoas pedem proteção e benção através dela. A expectativa é de que um milhão de pessoas passem por aqui”, projetou com otimismo.

Veja a programação completa:

Quinta-feira 06/07 - 1º dia do novenário

07h – Santa Missa

09h - Missa solene de abertura da festa e hasteamento da bandeira de N. S. do Carmo. Presidente da Celebração: Frei José Roberval Mendes Pereira, O. Carm. – Prior Provincial da Provincia Carmelitana Pernambucana.

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus – Dehonianos.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Valdomiro José de Lima, O. Carm.

Pregador: Frei Marconi Lins de Araújo, OFM – Vigário Paroquial da Paróquia do Espírito Santo em Aracaju-Se

Tema: Maria, Mãe e inspiração do chamado a vida

19h – Show de Petrúcio Amorim e Pecinho Amorim no palco montado no Pátio do Carmo

Sexta-feira 07/07 - 2º dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Instituto dos Missionários da Sagrada Família.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Severino Sebastião de Lima, O. Carm.

Pregador: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa – Nomeado Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife e Vice-presidente da CNBB.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação batismal.

Convidados: Apostolado da Oração da Arquidiocese de Olinda e Recife

Sábado 08/07- 3º dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação do Santíssimo Redentor – Padres Redentoristas

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da novena: Frei Rosenildo Alexandre de Souza, O, Carm.

Pregador: Dom Ancelmo de Sousa Nogueira, OSB – Prior do Mosteiro Beneditino de Garanhuns-PE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração do chamado a Santidade.

Convidados: Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife

19h – Show de Irah Caldeira no palco montado no Pátio do Carmo

Domingo 09/07 - 4º dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Associação Internacional de Fiéis Arautos do Evangelho.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Leandro José da Silva, O. Carm.

Pregador: Dom Jerônimo Pereira Silva, OSB – Mosteiro Beneditino de Olinda

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação Laical

Convidados: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Olinda e Recife.

19h – Show de Nádia Maia no palco montado no Pátio do Carmo

Segunda-feira 10/07 - 5º dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Frades Franciscanos Menores e Frades Capuchinhos.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm.

Pregador: Pe. Wagner Gonçalves de Souza Lima, C.Ss.R.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação matrimonial.

Convidados: ECC e Pastoral Familiar da Arquidiocese de Olinda e Recife

Terça-feira 11/07 - 6º dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Reitoria dos Seminários da Arquidiocese de Olinda e Recife.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei Manoel Messias Oliveira, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Cajazeiras-PB e Presidente do Regional NE2.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação Carmelita.

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

19h – Show de Cristina Amaral no palco montado no Pátio do Carmo

Quarta-feira 12/07 - 7º dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação da Paixão de Jesus Cristo - Passionistas

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm.

Pregador: Mons. Pe. Luciano José Rodrigues Brito – Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação a vida religiosa consagrada

Convidados: Vida Religiosa Consagrada – CRB e Novas Comunidades

19h – Show de Cláudia Lauterer no palco montado no Pátio do Carmo

Quinta-feira 13/07 - 8º dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Missa no Claustro da Basílica

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Ordem de São Bento – Beneditinos

16h – Missa no Claustro da Basílica

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da novena: Frei Cassiano Barbosa Rodrigues, O. Carm.

Pregador: Dom José Genivaldo Garcia – Bispo da Diocese de Estância-SE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação missionária

Convidados: Movimento da Legião de Maria, EJC e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife

19h – Show da Banda Los Cubanos no palco montado no Pátio do Carmo

Sexta-feira 14/07 - 9º dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10 h – Missa no Claustro da Basílica

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação Salesiana

16h – Missa no Claustro da Basílica

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei Sergionei Anselmo de Lemos, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Assis Dantas Lucena - Bispo da Diocese de Nazaré da Mata-PE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação dos ministros ordenados. Convidados: Paróquias Carmelitas e Família Carmelitana.

19h – Show de Dudu do Acordeon no palco montado no Pátio do Carmo

Sábado 15/07 - vésperas solene

Missas na basílica: 7h, 8h 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no claustro da basílica: 8:30h, 10:30h, 12:30h, 14:30h e 16:30h.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo presidência da Celebração: Missionários Oblatos de Maria Imaculada

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Tema: Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja.

Reflexão: Ir. Vilma Alves – Madre Geral da Congregação das Missionárias Carmelitas

Convidados: Ordens Terceiras do Carmo

19h – Show do Padre João Carlos no palco montado no Pátio do Carmo

Domingo 16/07 Solenidade de Nossa Senhora do Carmo – Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na basílica: 00h, 2h, 4h, 5h, 6h, 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e 14h

Missas no claustro da basílica: 5:30h, 6:30h, 7:30h, 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h.

Missas naigreja da ordem terceira do carmo: 6h, 10h e 12h. 10h

Missa solene Presidente: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFMCap – Bispo Emérito de Vitória da Conquista-BAe Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h- Missa solene Campal Presidência: Dom Antônio Fernando Saburido, OSB - Administrador Apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife.

18h – Show do Frei Damião Silvano palco montado no Pátio do Carmo

19h30 – Show de Flávio Pio no palco montado no Pátio do Carmo

Procissão: Após a missa campal, tradicional procissão com a venerável imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do Centro do Recife.

Carreata para igreja do carmo de olinda: Ao final da procissão quando a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, chegar à Basílica, será conduzida para um outro andor e sairá pela fachada posterior da Basílica em carreata até a Igreja do Carmo de Olinda para início de sua festa. Ao final da procissão quando a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, chegar à Basílica, será conduzida para um outro andor e sairá pela fachada posterior da Basílica em carreata até a Igreja do Carmo de Olinda para início de sua festa.

