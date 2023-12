A- A+

Saúde Festas de fim de ano podem ser um verdadeiro teste para o seu relacionamento Ao contrário do que mostram filmes natalinos, passar pelo mês festivo de dezembro é mais desafiador do que parece

Philip von Hahn, um investidor de tecnologia de 30 anos da Upper East Side, em Nova York, participou de uma festa de fim de ano no domingo à noite para se distrair do recente término de seu relacionamento de três anos.

Sobre a decisão de encerrar o namoro, von Hahn diz que o casal considerava isso nos últimos meses. No entanto, as festas acrescentaram uma sensação de urgência, já que ele e sua ex-namorada não conseguiram concordar sobre quem visitaria a família de quem no Natal, ou se eles sequer queriam passar essa época do ano juntos novamente.

Embora o fim do ano tenha carinhosamente se tornado conhecido como "temporada de namoro" nos últimos anos — um período em que os casais ficam mais tempo juntos — também podem ser tempos difíceis, que colocam pressão nos relacionamentos mais recentes.

Uma pequena infração, como não comprar um presente de Natal atencioso ou relutar em visitar a família do parceiro durante as festas, pode ser a desculpa que um parceiro hesitante procurava para terminar. Desaparecer parece uma opção fácil quando as pessoas podem usar seus planos de viagem como desculpa para se ausentar. Além disso, o tempo separados pode dificultar a conexão, especialmente se o relacionamento já estiver instável.

Philip von Hahn conta que ele e sua ex decidiram terminar após perceberem que o relacionamento não estava avançando para o próximo passo ("tipo, casar"). Ele disse que se sentiu bem em relação à decisão, apesar de ainda precisar de tempo para se ajustar. Por enquanto, o investidor saiu do apartamento que compartilhavam e vai ficar na casa de um amigo no Brooklyn.

Para o Natal, ele planejava voltar para casa, em Toronto, para passar um tempo com sua família. Ele estava ansioso para ter uma agenda movimentada nas festas e se manter ocupado.

O final do ano também é, frequentemente, um momento de reflexão e um anseio por um "novo ano, novo eu" que pode ser, às vezes, unilateral.

Beth Booker, uma especialista em relações públicas de 33 anos em Naples, na Flórida, conheceu seu ex-namorado em setembro no aplicativo de relacionamentos Bumble. Eles começaram a namorar em novembro, e ele terminou com ela no último final de semana.

— É realmente ruim quando você finalmente decide dar aquele salto e se sente segura o suficiente para fazê-lo, e eles não podem acompanhá-la — lamenta, em uma entrevista por telefone.

O ex voltou para a Pensilvânia no final do outono e, depois de concordar em tentar fazer um relacionamento à distância funcionar, mudou de ideia durante uma conversa sobre os planos deles para o ano novo.

Apesar dos filmes que gostariam de convencer de que as festas são a época mais romântica do ano, elas podem parecer especialmente solitárias se você estiver solteiro.

Tejah Larkin, 31 anos, descreve este período do ano como o momento em que muitos casais decidem oficializar o relacionamento. Então, festas de fim de ano e encontros com suéteres de Natal podem parecer mais difíceis para pessoas como ela, que ainda mantém um relacionamento casual.

— Neste período, os eventos não são realmente destinados aos solteiros, porque a maioria das pessoas provavelmente está namorando desde o verão e agora estão tentando firmar o relacionamento — opina Larkin, que mora em Nova Jersey.

Tejah Larkin está, atualmente, saindo com um homem com quem cresceu, depois de se reconectarem no final de outubro. Segundo ela, o casal está na fase da lua de mel, focados em construir um relacionamento sobre a antiga amizade e ver para onde as coisas vão. Ele planeja voltar para casa na Geórgia para o Natal e a véspera de Ano Novo. Ela espera que eles mantenham contato durante esse tempo.

— Esta será a primeira vez que nenhum de nós estará na mesma área se comunicando. Então, espero que mantenhamos a mesma comunicação consistente. Será um verdadeiro teste — conclui.

Veja também

Projeto Pontos turísticos ganham "subprefeitos" próprios; saiba como vai funcionar