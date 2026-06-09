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SÃO JOÃO Época de São João acende alerta para risco de queimaduras; saiba como agir e prevenir Hospital da Restauração registra mais de 3 mil atendimentos por ano e orienta população sobre prevenção de acidentes com fogueiras e fogos de artifício

Com os festejos de São João se aproximando, um alerta importante surge para precaver a população de maiores transtornos: o cuidado com o risco de queimaduras com o acendimento de fogueiras e o uso de fogos de artifício.

Dados divulgados pelo Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital da Restauração (HR), no Recife, apontam para mais de 3 mil pacientes atendidos por ano.

O recorte do período das festas de Santo Antônio, São João e São Pedro mostra que o CTQ possui uma média de 52 pacientes atendidos por ano, com muitos desses casos chegando a quadros mais graves que exigiram internação imediata.

Por conta disso, o HR tem orientado sobre os cuidados para evitar acidentes que podem causar sequelas permanentes e até levar à morte.

“Na noite em que as pessoas costumam acender fogueiras, no Santo Antônio, São João e São Pedro, as ocorrências são maiores. E este ano as festividades coincidem com a Copa do Mundo, em que as pessoas fazem uso de fogos de artifício e outros artefatos, por exemplo, para comemorar gols, associados à bebida alcoólica, então o risco aumenta ainda mais", explicou a coordenadora do CTQ, Cristine Dalla Nora.

Ainda de acordo com ela, as ocorrências estão relacionadas a fogos de artifício, fogueiras e líquidos superaquecidos.

“É importante que as pessoas utilizem fogos apenas em locais adequados, longe de crianças, e nunca associem o manuseio desses materiais ao consumo de bebidas alcoólicas”, alerta.

A orientação é que, em caso de queimadura, não se faça a utilização de materiais ou produtos caseiros, como pasta de dente, manteiga, café ou pomadas. Sem a orientação profissional adequada, esses métodos podem acabar agravando o caso.

A intervenção correta a se fazer é resfriar o local com água corrente em temperatura ambiente por alguns minutos e procurar assistência médica nos casos mais graves.

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