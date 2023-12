PRF aumenta fiscalização nas estradas de Pernambuco durante o Natal; confira dicas de segurança

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (22), a Operação Natal 2023, que segue até a segunda-feira (25), data em que cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo. O objetivo está em reforçar a segurança viária nas rodovias federais de Pernambuco. A iniciativa integra o Programa Rodovida, da própria corporação, que intensifica as ações educativas e de fiscalização nesse período.

Neste ano, a expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos e passageiros em direção ao interior e litoral de Pernambuco. Assim, o foco da fiscalização está nas BRs 101, 232, 423 e 428, que devem apresentar um trânsito mais intenso durante o feriado.

Com isso, mais infrações devem ser observadas, então a PRF planeja fazer um aumento de abordagens, com o intuito de observar a alta de cinto de segurança, do capacete e de dispositivos para o transporte de crianças. Os agentes também devem orientar motoristas e passageiros sobre a importância do respeito às normas de trânsito, para reduzir a gravidade de ferimentos em caso de colisões nas estradas.

Uma das principais infrações verificadas nesse período do ano é a embriaguez ao volante. A PRF deve reforçar a fiscalização com o uso de bafômetros e medidas educativas. Apenas na Operação Natal do ano passado, foram emitidas 44 multas e um condutor foi detido.

De acordo com um levantamento da Concessionária Rota dos Coqueiros, que conecta a Região Metropolitana ao Litoral Sul, a expectativa é de que 30 mil veículos passem por lá entre os dias 22 e 25 deste mês. Na Rota do Atlântico, que dá acesso a Porto de Galinhas, o número sobre para o dobro, durante o mesmo período.

"As concessionárias contam com esquema especial de atendimento nas praças de pedágio, com objetivo de atender a demanda com agilidade e qualidade", garante a assessoria.

Integrante do departamento de Comunicação da PRF, Bruna de Lima aponta essa reta final do ano como propícia para aumento de fluxo nas estradas. “É importante nos atentarmos às dicas, porque estamos nos aproximando do Natal e do réveillon, onde muitas pessoas pegam estradas, não apenas em Pernambuco, mas no Brasil. O planejamento da viagem é importante, porque você consegue saber o percurso e como está a condição da estrada. Dá para prever congestionamento”, diz.

Junto à organização, estão dicas de segurança que também merecem atenção. “Dicas de segurança são importantes. Ao sair de casa, o motorista e todos os passageiros devem checar pneus, para ver se não estão 'carecas', ver se a iluminação está funcionando e o limpador de para-brisa, porque pode chover. É importante ver se o cinto de segurança está disponível para todo mundo no veículo e checar a documentação do veículo. Todos os passageiros devem estar com documentações na hora da viagem”, afirma.

Além dos acessórios dos veículos, o comportamento nas vias também deve ser em acordo com a lei.

“É importante para evitarmos acidentes, que tenhamos condutas no trânsito sem ultrapassar a velocidade estabelecida, só fazer ultrapassagem em locais permitidos, usar o cinto de segurança e as crianças devem viajar na cadeirinha”, frisa.

Por fim, Bruna exalta uma perigosa combinação, responsável por transformar a viagem em dor.

“Muita gente costuma beber e pegar o volante, e a gente sabe que isso causa acidentes e mortes”, enfatiza.

Confira, abaixo, algumas dicas de segurança importantes:

Descanse antes de viajar

Faça revisão no veículo

Verifique as condições meteorológicas no trajeto

Não ultrapasse em local proibido

Respeite os limites de velocidade

Não consuma bebida alcoólica antes de dirigir

Evite falar ao celular na direção do veículo

Respeite as normas de trânsito

Em casos de emergências nas rodovias federais, ligue 191

