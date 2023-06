A- A+

Transporte Festejos juninos alteram itinerários de duas linhas de ônibus no Recife e quatro em Olinda; confira As linhas do Recife circulam pela Zona Norte da cidade

Seis linhas de ônibus do Recife e de Olinda terão seus itinerários alterados desta sexta-feira (23) ao domingo (25). As mudanças são devido aos festejos juninos.



Recife

No Recife, há mudanças em trajetos na Zona Norte de duas linhas, a 724 – Chão de Estrelas e a 511 – Alto do Mandu (Circular).



No bairro do Arruda, na Zona Norte da cidade, o desvio nos trajetos começa às 19h da sexta, devido à interdição da rua do Machado – no trecho entre as ruas da Regeneração e Manoel Silva.

Confira os novos itinerários:

724 – Chão de Estrelas:

Sentido subúrbio/cidade: ...Rua Marcílio Dias, Rua das Moças, Rua da Regeneração, Rua do Machado, Rua Zeferino Agra...



Sentido cidade/subúrbio: ...Rua Zeferino Agra, Rua do Machado, Rua da Regeneração, Rua das Moças, Rua Marcílio Dias...



Até domingo (25), o Arraial Deixa Falar interdita a avenida Dr. Eurico Mendes, no trecho entre as ruas Mandacaru e Coruripe.

Confira os novos percursos:



511 – Alto do Mandu (Circular):

Sentido subúrbio/cidade: Rua 04 de Março (terminal), Rua Sirigi, giro à esquerda na Rua Mandacaru, Rua Apipucos, Av. 17 de Agosto...



Sentido cidade/subúrbio: ...Estrada do Arraial, Av. 17 de Agosto, Rua Apipucos, Rua Mandacaru, Rua Sirigi, Rua 04 de Março (terminal).

Olinda

Já em Olinda, quatro linhas terão seus percursos modificados nesta sexta-feira (23), no bairro de Sítio Novo.

A mudança é por causa da rua Benjamin Constant, no trecho entre as ruas Cel. Antônio Carlos Ferreira e Dr. Newton Braga, para o festejo junino da localidade.

Os itinerários serão desviados das 16h às 02h do sábado (24), nos dois sentidos das viagens. Confira:



823 – Jardim Brasil II (Est. de Belém),

825 – Jardim Brasil/TI Joana Bezerra e

827 – Jardim Brasil (Bacurau):

Sentido subúrbio/cidade: ...Av. Luíz Correia de Brito, Estrada de Belém...

Sentido cidade/subúrbio: ...Estrada de Belém, Av. Luíz Correia de Brito...

885 – Sítio Novo/Rio Doce:

Sentido Sítio Novo/Olinda: Rua Djalma Dutra (terminal), Av. Professor Andrade Bezerra, Av. Luíz Correia de Brito...



Sentido Olinda/Sítio Novo: ...Av. Luíz Correia de Brito, Av. Professor Andrade Bezerra, Rua Djalma Dutra (terminal).

Veja também

Submersível O que é uma 'implosão catastrófica' como a sofrida pelo submersível Titan, e que matou as cinco pessoas a bordo