Festival Água Doce anima Sítio Trindade com cultura afro-brasileira e música nesta quarta (16)

Uma nova edição do Festival Água Doce promete agitar o Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (16), das 13h às 18h.

O evento, que acontece no dia de Nossa Senhora do Carmo - padroeira do Recife e feriado na cidade -, contará com uma programação que comemora a cultura afro-brasileira e homenageia a Orixá Oxum, a Mãe das Águas Doces nas religiões de matriz africana.

A entrada no festival é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e terá a participação de artistas pernambucanos e de todo o Brasil.

Entre os nomes confirmados, estão Karynna Spinelli, Riáh, Caetana, Gabriela Sampaio, Bateria Preto Velho, Orquestra Iorubás de PE e o Afoxé Oxum Pandá.

Além do momento musical, um espaço dedicado ao artesanato com uma feira de expositores também celebra o empreendedorismo local.

A iniciativa, idealizada pela Mulucum Produções, conta com o apoio institucional da Secretaria de Cultura do Recife – Fundação de Cultura, do próprio Sítio da Trindade, do Afoxé Oxum Pandá, da Cria Produções Artísticas e do Sindicato dos Bancários de PE.

SERVIÇO

Festival Água Doce

Dia: Quarta (16)

Horário: 13h às 18h

Local: Sítio Trindade (Estrada do Arraial - Casa Amarela, Recife - PE)

Entrada: Gratuita com doação de 1kg de alimento não perecível como forma de contribuição social

Mais informações: @festivalaguadoce



