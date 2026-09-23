Festival Alterna Olinda reúne Morada, Soraya Moraes e outros nomes da música cristã no sábado (26)
Evento acontece na Praia do Quartel a partir das 15h30
O Festival Alterna Olinda 2026 será realizado neste sábado (26), a partir das 15h30, no trecho conhecido como Praia do Quartel, localizado na Praça Duque de Caxias, na Avenida Ministro Marcos Freire.
O evento terá forte presença da música cristã, com direito a atrações como DJ Blay, Tiago Netto e Banda, Emily Louise, Adrielly Silva, Ricardo Sorriso, com participação de Suellen Cruz, Anderson Batista, Soraya Moraes e Banda Morada.
O público presente terá a oportunidade de acompanhar apresentações de diversos artistas e bandas do ramo gospel.
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O festival ainda terá uma programação direcionada para o público infantil, com o Ministério Infantil Tia Adinha e sua Turma.
O encerramento do espetáculo será por volta das 23h30, segundo a prefeitura de Olinda.
Serviço
Festival Alterna Olinda 2026
Data: 26 de setembro
Horário: 15h30
Local: Praia do Quartel, próximo à Praça Duque de Caxias, Olinda.