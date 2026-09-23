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Pernambuco Festival Alterna Olinda reúne Morada, Soraya Moraes e outros nomes da música cristã no sábado (26) Evento acontece na Praia do Quartel a partir das 15h30

O Festival Alterna Olinda 2026 será realizado neste sábado (26), a partir das 15h30, no trecho conhecido como Praia do Quartel, localizado na Praça Duque de Caxias, na Avenida Ministro Marcos Freire.

O evento terá forte presença da música cristã, com direito a atrações como DJ Blay, Tiago Netto e Banda, Emily Louise, Adrielly Silva, Ricardo Sorriso, com participação de Suellen Cruz, Anderson Batista, Soraya Moraes e Banda Morada.

O público presente terá a oportunidade de acompanhar apresentações de diversos artistas e bandas do ramo gospel.

O festival ainda terá uma programação direcionada para o público infantil, com o Ministério Infantil Tia Adinha e sua Turma.

O encerramento do espetáculo será por volta das 23h30, segundo a prefeitura de Olinda.

Serviço

Festival Alterna Olinda 2026

Data: 26 de setembro

Horário: 15h30

Local: Praia do Quartel, próximo à Praça Duque de Caxias, Olinda.

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