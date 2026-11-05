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FESTIVAL Festival Boca do Rio Ano chega à 3ª edição com programação gratuita na Várzea; confira O Coletivo Escola Pandeirada da Várzea organiza uma programação com arte, política, sustentabilidade e mais

O Festival Boca do Rio tem a terceira edição a partir desta sexta-feira (6) ocupando diferentes espaços do bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, com uma programação gratuita que reúne oficinas, vivências, ações comunitárias, diálogos e atividades culturais.

A programação que tem a mata como eixo neste ano segue no sábado (7) e domingo (8). O objetivo é aproximar os saberes do território, o cuidado com as águas e a força das iniciativas comunitárias.

Realizado de forma independente pelo Coletivo Escola Pandeirada da Várzea e construído por diversas mãos ribeirinhas, o festival articula cultura popular, arte, política, sustentabilidade, saúde e convivência, fortalecendo as relações entre pessoas, coletivos e espaços que fazem parte da vida do nosso território.

Na terceira edição, a ideia de que não há saúde dos rios sem a saúde nas suas margens atravessa a proposta do festival, juntando a regeneração ambiental com a preservação dos saberes, das práticas comunitárias e coletivas.

Programação

Na sexta-feira (6), a programação começa com a oficina de bordados, com Mestre Manoelzinho Salustiano junto com a Burra da Várzea, seguida da oficina infantil de La Ursa, com o Urso dos Dendê, e do espetáculo infantil Vovó Contou o Tempo.

No sábado (7), o dia começa com a oficina e ação Mulheres que Pintam, com Priscila Nascimento e Ceica, e segue com o diálogo nutritivo Redução de Danos, com o Coletivo RD Várzea, a vivência Poéticas de Enfrentamento, com o Coletivo Armação, e a Sambada do Catucá, que integra a programação cultural da noite.

O último dia da programação recebe as oficinas de Compostagem Caseira e Hortas Comunitárias, com Várzea Composta, além do diálogo nutritivo e Trilha na Mata, com o Boi da Mata.

As atividades acontecem em diferentes espaços da Várzea, incluindo o Campo do Banco, a Praça Santa Quitéria e Burra da Várzea, o Quilombo 7 Mocambo, a Gris Solidária na Vila Arraes, a Associação de Moradores da Várzea e a Centro Cultural Quilombo do Catucá.

Toda a programação é gratuita. As inscrições para as atividades estão disponíveis por meio de formulário on-line clicando aqui.

Festival Boca do Rio - Ano III

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Várzea, Recife/PE

Quanto: Gratuito



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