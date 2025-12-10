A- A+

Programação Festival Boca do Rio movimenta bairro da Várzea a partir desta quinta (11) O evento tem uma programação que vai até o domingo (14)

A partir desta quinta-feira (11), o Festival Boca do Rio chega à sua segunda edição abrindo caminhos para uma maré cheia de encontros no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.



O festival, que é realizado de forma independente por moradores do local até o domingo (14), tem como objetivo promover um espaço fértil de celebração, formação e circulação de saberes, com a integração da arte, da cultura e da política.

A programação gratuita, para todas as idades, é composta por oficinas, vivências, apresentações, mostras, intercâmbios culturais e rodas de diálogo em diferentes locais do bairro.



Por se tratar de uma iniciativa independente, o Festival Boca do Rio é sustentado por uma ampla rede de pessoas, coletivos e parceiros que acreditam na importância de fomentar projetos culturais de base comunitária.



Mais informações e programação completa: @bocadorio_festival



Com informações de assessoria

Veja também