Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Programação

Festival Boca do Rio movimenta bairro da Várzea a partir desta quinta (11)

O evento tem uma programação que vai até o domingo (14)

Reportar Erro
Festival Boca do Rio ocorre na Várzea a partir desta quinta-feira (11)Festival Boca do Rio ocorre na Várzea a partir desta quinta-feira (11) - Foto: Divulgação/Festival Boca do Rio

A partir desta quinta-feira (11), o Festival Boca do Rio chega à sua segunda edição abrindo caminhos para uma maré cheia de encontros no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

O festival, que é realizado de forma independente por moradores do local até o domingo (14), tem como objetivo promover um espaço fértil de celebração, formação e circulação de saberes, com a integração da arte, da cultura e da política. 

Leia também

• Arena da Inclusão recebe edição de Natal com serviços de saúde, cidadania e lazer

• Doutores da Alegria levam espetáculo de Auto de Natal para alegrar o Imip

• Jantar das Luzes beneficente serve ceia para pessoas em vulnerabilidade social no Bairro do Recife

A programação gratuita, para todas as idades, é composta por  oficinas, vivências, apresentações, mostras, intercâmbios culturais e rodas de diálogo em diferentes locais do bairro.

Por se tratar de uma iniciativa independente, o Festival Boca do Rio é sustentado por uma ampla rede de pessoas, coletivos e parceiros que acreditam na importância de fomentar projetos culturais de base comunitária.

Mais informações e programação completa: @bocadorio_festival

Com informações de assessoria 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter