Festival Boca do Rio movimenta bairro da Várzea a partir desta quinta (11)
O evento tem uma programação que vai até o domingo (14)
A partir desta quinta-feira (11), o Festival Boca do Rio chega à sua segunda edição abrindo caminhos para uma maré cheia de encontros no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.
O festival, que é realizado de forma independente por moradores do local até o domingo (14), tem como objetivo promover um espaço fértil de celebração, formação e circulação de saberes, com a integração da arte, da cultura e da política.
Leia também
• Arena da Inclusão recebe edição de Natal com serviços de saúde, cidadania e lazer
• Doutores da Alegria levam espetáculo de Auto de Natal para alegrar o Imip
• Jantar das Luzes beneficente serve ceia para pessoas em vulnerabilidade social no Bairro do Recife
A programação gratuita, para todas as idades, é composta por oficinas, vivências, apresentações, mostras, intercâmbios culturais e rodas de diálogo em diferentes locais do bairro.
Por se tratar de uma iniciativa independente, o Festival Boca do Rio é sustentado por uma ampla rede de pessoas, coletivos e parceiros que acreditam na importância de fomentar projetos culturais de base comunitária.
Mais informações e programação completa: @bocadorio_festival
Com informações de assessoria