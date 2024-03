A- A+

ECONOMIA CRIATIVA Festival Ciranda das Criatividades aporta no Sítio Trindade com entrada grátis; confira datas Evento acontece nos dias 2 e 3 de março, das 13h às 20h

As feiras criativas Brasilidades e Nordestina se juntaram para a primeira edição do Festival Ciranda das Criatividades. O evento acontece no Sítio Trinidade, Zona Norte do Recife, nos dias 2 e 3 de março, das 13h às 20h, com entrada gratuita.

O evento oferece uma programação bem diversificada voltada a todos os públicos.

Feira Criativa

Mais de 50 empreendedores vão expor seus produtos ligados aos mais diversos segmentos, como moda, artesanato, costura criativa, gastronomia, produtos de beleza e brinquedos.

Espaço Infantil

Parque de diversões, oficinas de arte, pintura e recreação infantil. Nesse espaço, a missão é fazer com que os pequenos desenvolvam seus dons artísticos ligados à arte e não dispensem a diversão.

Polo Cultural

No sábado (2), estão previstos shows com o cantor Phílipe Mendes e o Coletivo Vinagrete. No domingo (3), quem comanda o espaço é a dupla Fábio Albergaria e Nando Vaz, com uma super seleção de clássicos da MPB.

Teatro

No sábado (02), o Espetáculo 'Caixa Mágica' leva a cor e a autenticidade dos movimentos de cultura popular ao público presente. Um mergulho em tradições. Ciranda, mamulengo, coco de roda e muitas outras manifestações culturais prometem encantar os visitantes.

Adoção Pet

O festival conta com a super presença do Abrigo Amigo Bicho. O projeto resgata cães em vulnerabilidade e promove feiras de adoção.

"Nossa ideia é unir projetos para desenvolver um movimento de valorização do empreendedor local, gerar pontos de trabalho e venda para quem está no início da caminhada empreendedora, além de incentivar a criação e a produção artística neste país que tem tanta gente talentosa", destaca Henrique Santos, produtor do evento.

Veja também

Crianças adotadas Fundação buscará com IA crianças adotadas irregularmente durante a ditadura no Chile