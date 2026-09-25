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recife Festival Cumbuca Cheia reúne cultura, lazer e serviços gratuitos na Várzea neste domingo (27) Programação na Praça da Várzea terá circo, maracatu, atividades para crianças, cuidados de saúde e espaços de participação sobre as eleições

A Praça da Várzea, na Zona Oeste do Recife, recebe, neste domingo (27), das 9h às 16h30, o Festival Cumbuca Cheia, com entrada gratuita.

O evento terá atividades culturais, exercícios, ações de cuidado, atrações para crianças e espaços de participação sobre as eleições para o Senado.

Atrações

A programação começa com o Coletivo Caravana sem Rota, que apresenta um cortejo com malabares, palhaçaria, música e monociclo.

Ao longo do dia, haverá atividades de yoga, dança, arteterapia, dança popular para adultos e crianças e oficina de percussão.

O público também poderá acompanhar apresentações do Maracatu Real da Várzea e do Grupo de Percussão Cores Sonoras, que encerra com ritmos pernambucanos e uma ciranda aberta aos participantes.

As crianças terão atividades próprias, como o “Varal dos Sonhos”, com pintura e personalização de cumbucas. A proposta é que elas respondam, por meio de desenhos, à pergunta sobre o que gostariam de fazer com a família caso tivessem mais tempo juntos. As produções poderão integrar um painel coletivo.

Serviços

Na área de cuidados, serão oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e glicose, massagem, escalda-pés e auriculoterapia. Também haverá serviços de barbearia e tranças.

Eleições

Parte da programação será dedicada às eleições de 2026. Neste ano, os eleitores de cada estado e do Distrito Federal votarão em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada unidade da Federação serão eleitos para mandatos de oito anos.

No espaço “Minha Cumbuca Cheia”, os participantes poderão escolher, entre seis temas, quais consideram mais urgentes para suas vidas, as respostas serão reunidas em um painel.

Já a atividade “O que cabe em 8 anos?” terá uma linha do tempo de 2026 a 2034 para que o público registre mudanças que gostaria de ver na própria vida, no trabalho e no local onde vive.

A “Cabine Povo Fala” também ficará disponível para quem quiser deixar mensagens destinadas às candidaturas ao Senado. O público poderá ainda receber a “Colinha para o Senado”, com informações e perguntas relacionadas à escolha dos dois votos.

O festival é realizado pela Aurora Lab e, segundo a organização, não possui vínculo com partidos ou candidaturas.

“A política muitas vezes parece distante da rotina, mas as decisões tomadas em Brasília atravessam questões muito concretas da nossa vida. Por isso, queremos fazer o caminho contrário: começar ouvindo o que pesa no cotidiano de quem trabalha e, a partir daí, provocar uma reflexão sobre as escolhas que fazemos nas urnas. A proposta é que as pessoas aproveitem o dia, descansem, se cuidem e também saiam dali mais atentas a uma decisão que terá impacto pelos próximos oito anos”, explica Bruna Galvão, diretora de Estratégia de Aurora Lab

Algumas atividades têm vagas limitadas e serão realizadas mediante distribuição de fichas ou senhas, por ordem de chegada.

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