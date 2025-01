A- A+

Região Metropolitana do Recife Festival da Buscada de 2025 começa nesta sexta-feira (3), em Itapissuma O Festival da Buscada de 2025 é a nova versão da tradicional Festa de São Gonçalo, um dos maiores eventos de fé e cultura do litoral pernambucano, e será realizado entre os dias 3 e 19 de janeiro, com mais de 90 atrações