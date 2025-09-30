A- A+

Programação Festival da Primavera promove celebração à saúde mental com apresentações culturais Evento ocorre na tarde desta terça-feira (30), a partir das 14h30, no Parque Treze de Maio

No final da Campanha do Setembro Amarelo, que visa a valorização da vida, o III Festival da Primavera é promovido nesta terça-feira (30), a partir das 14h30, no Parque Treze de Maio, na área central do Recife.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Política Municipal de Saúde Mental, a programação é aberta ao público e reúne pacientes da rede de saúde mental, familiares e trabalhadores da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS).

“O Festival da Primavera é um espaço de celebração da vida e de reafirmação da luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. A Rede de Atenção Psicossocial existe para garantir cuidado e acolhimento em liberdade, respeitando a singularidade de cada sujeito”, destacou Luiz Carlos de Almeida, que compõe a coordenação de saúde mental do município.

O evento ainda conta com a realização de apresentações culturais de dança, música, teatro e poesia, além de espaços de livre convivência.

“A arte e a cultura são pontes que aproximam a sociedade. Ao ocupar o espaço público, damos visibilidade às histórias e potências de cada usuário, familiares e trabalhadores, ressignificando o lugar da loucura na contemporaneidade”, completou.



