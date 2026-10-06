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Agricultura Festival da Primavesi reúne crianças em atividades de agroecologia no Recife nesta quinta-feira (8) Programação inclui oficinas, gincanas e brincadeiras tradicionais para aproximar estudantes da agroecologia de forma lúdica

O Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (Safuc), na sede da prefeitura do Recife, no centro da cidade, recebe, nesta quinta-feira (8), o Festival da Primavesi, programação que celebra a primavera agroecologica com crianças da rede municipal de ensino.

Voltada para crianças de 3 a 14 anos, a atividade presta homenagem à agrônoma Ana Primavesi, uma das principais referências da agroecologia no Brasil e no mundo.

Programação

Pela manhã, cerca de 60 crianças de 3 a 7 anos participarão de contação de histórias e oficinas de Muvuka, pulseirinhas da Floresta Encantada, caixa sensorial e geotinta. A programação será encerrada com uma ciranda.

A programação aborda temas relacionados ao cuidado com a terra, à preservação ambiental e à convivência com a natureza | Foto: Sidarta Borges/Prefeitura do Recife

No período da tarde, outras 60 crianças, de 8 a 14 anos, participarão de uma gincana na agrofloresta. Divididas em quatro grupos, elas serão convidadas a cumprir desafios como corrida de composto, coleta de resíduos, atividades de reconhecimento da vegetação e corrida de saco.

O festival também resgata brincadeiras e jogos tradicionais da infância, como bola de gude, futebol, barra-bandeira, elástico, batata quente, queimado, morto-vivo e sete pedras.

A proposta é transformar o Safuc em um espaço de descobertas e aprendizado, aproximando as crianças da agroecologia de forma lúdica e participativa.

A atividade é promovida pela prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (Seau).

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