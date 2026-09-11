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CIDADANIA Festival de Direitos leva serviços gratuitos ao Ibura e à Bomba do Hemetério neste sábado (12) Programação contará com emissão de documentos, atendimentos de saúde e 15 atrações culturais

Moradores do Ibura e da Bomba do Hemetério terão acesso a serviços gratuitos de documentação, saúde e assistência social neste fim de semana, durante o 1º Festival de Direitos – Cidadania e Cultura na Periferia.

A programação será realizada no sábado (12), no Campo Nacional do Ibura, e no domingo (13), no Largo da Bomba do Hemetério.

Confira a programação

Os atendimentos acontecem das 9h às 14h, com a Caravana de Direitos. Entre os serviços estão emissão de RG, ofícios para gratuidade da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de emissão e orientação sobre o ID Jovem.

Na área da saúde, serão oferecidas vacinação, aferição de pressão e glicose, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), autoteste de HIV, distribuição de preservativos e lubrificantes e ações de combate às arboviroses.

Também haverá auriculoterapia, mamógrafo e atendimento para primeiros socorros.

A programação inclui ainda serviços de bem-estar, como massoterapia, ventosaterapia, corte de cabelo, manicure e pedicure. As crianças terão um espaço de recreação e atividades lúdicas, além do Ônibus da Primeira Infância.

As atividades culturais começam às 15h e seguem até as 22h nos dois dias. No sábado, no Ibura, se apresentam Conde Só Brega, Rabo de Saia, Swing do Amor, Grandão Vaqueiro, Lekinho Campos, Capim Cubano e Beatriz Andrade.

No domingo, a programação segue na Bomba do Hemetério com shows de Gabby Moura, Grupo Terra, Nega do Babado, Cosminho, Grupo TS, Afoxé Ylê de Egbá, Cego Abusado e Elvis.

Durante o festival, também serão divulgadas as plataformas Recife Sem Racismo e Recife Sem Preconceito, voltadas ao enfrentamento da discriminação e do preconceito.

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