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RECIFE Festival de Jornalismo no Recife terá participação de Leusa Santos, da Folha de Pernambuco Francisco José, Breno Pires, Magno Martins e outros profissionais participam de programação voltada à imprensa e à formação acadêmica

A cidade do Recife recebe, nesta quarta-feira (28), o Festival de Jornalismo, que reunirá profissionais de diferentes áreas da imprensa para discutir os desafios da profissão, a ética, o combate à desinformação e a formação de novos jornalistas.

Com participação gratuita, o evento será realizado das 13h às 20h30, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), com conferências, debates, workshop e exibição de documentário.

A programação reúne experiências em reportagem investigativa, cobertura política, televisão, edição, jornalismo digital e educação midiática. Para outras informações, acesse o site oficial do evento.

Entre os participantes confirmados estão Leusa Santos, editora-chefe da Folha de Pernambuco e doutora em Ciências da Linguagem, e outros jornalistas, como Eduardo Scolese, que atua como editor-líder de Treinamento e Projetos Especiais da Folha de S.Paulo, Francisco José, Breno Pires, Patrícia Blanco, Magno Martins, Basília Rodrigues, Maria Carolina Santos, Carla Egydio, Laurindo Ferreira, Rodrigo Rangel e Eldo Gomes.

O evento reúne ainda profissionais ligados à edição, à gestão de redações e à produção de conteúdo digital.

Profissionais

Pernambucano formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Breno Pires é repórter da Revista Piauí e faz parte da direção da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Com passagens pelo Jornal do Commercio e pelo Estadão, participou de reportagens que revelaram a dimensão do chamado "orçamento secreto".

Por outro lado, Francisco José tem trajetória na televisão brasileira e será responsável pela conferência de abertura do encontro. A programação também aborda liberdade de expressão e educação midiática, com a participação de Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.

Já Basília Rodrigues atua na análise política e na apresentação de programas, com experiência na cobertura dos poderes públicos e do Judiciário. Magno Martins é responsável pelo Blog do Magno.

Maria Carolina Santos faz parte da Marco Zero Conteúdo. Rodrigo Rangel dirige a redação do PlatôBR. E Eldo Gomes trabalha com jornalismo multimídia e produção de conteúdo digital.

Festival

Criado em 2024 pela jornalista e ativista de cidadania Kátia Cubel, diretora da Engenho Comunicação, o Festival de Jornalismo busca aproximar profissionais experientes de estudantes e professores.

A proposta busca compartilhar conhecimentos sobre os bastidores da profissão e discutir aspectos técnicos, éticos e comportamentais que fazem parte da atuação no mercado de trabalho.

“O objetivo é aprimorar a capacitação dos futuros jornalistas, reunindo profissionais de destaque no Jornalismo, experientes e inspiradores, para compartilhar conhecimentos que o currículo acadêmico não aborda”, afirma Kátia Cubel.

De acordo com a idealizadora, a iniciativa pretende complementar a formação universitária e preparar os estudantes para as demandas e responsabilidades da profissão.

A escolha do Recife marca a primeira edição do festival fora de Brasília. De acordo com a organização, a capital pernambucana foi escolhida pela relevância acadêmica e regional, além de reunir seis instituições de ensino superior com cursos de Jornalismo.

A proximidade com outros centros de formação também amplia o público potencial da iniciativa.

A programação inclui conferências, debates, workshop e a exibição do documentário Escola Base — Um Repórter Enfrenta o Passado.

O evento tem patrocínio do Banco do Nordeste e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), além do apoio institucional da OAB-PE, do Instituto Palavra Aberta e do portal Jornalistas & Cia.

Serviço:

Festival de Jornalismo Recife

Local: Sede da OAB-PE

Sede da OAB-PE Data: Quarta-feira, 28 de outubro

Quarta-feira, 28 de outubro Horário: das 13h às 20h30

das 13h às 20h30 Participação: gratuita

gratuita Endereço: Rua do Imperador Pedro II, 346 - Santo Antônio, Recife

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