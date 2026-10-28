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Comunicação Festival de Jornalismo Recife debate desafios da profissão na era digital Encontro reuniu estudantes, profissionais e pesquisadores para discutir credibilidade, inteligência artificial e o futuro do jornalismo diante da desinformação

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“O jornalismo é um remédio para as fake news, uma ciência de registro de fatos.” O primeiro Festival de Jornalismo Recife reuniu estudantes, profissionais da área e pesquisadores na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), no bairro de Santo Antônio, nesta quarta-feira (28). O papel da profissão e os desafios do ofício nos tempos atuais pautaram a programação do encontro.

Kátia Cubel, jornalista e diretora do festival, foi quem disse a frase que abre este texto. Ela, que sempre observou com cautela a zona de intersecção entre um influenciador e um jornalista, enxerga nos desafios da atualidade a necessidade de reafirmar a função do jornalismo.

“A rede social democratizou informação, mas o jornalismo tem ciência, e a gente precisa realçar isso para manter, para alimentar e destacar perante a sociedade a credibilidade que vem do jornalismo e não das fake news”, defende.

Kátia Cubel. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Futuro

A programação, construída em parceria com acadêmicos e professores de cursos de Jornalismo, refletiu-se no público. Muitos estudantes tiveram a oportunidade de ouvir e interagir com grandes nomes da profissão, como Breno Pires, da revista Piauí; Basília Rodrigues, do SBT News; e o experiente Francisco José, célebre repórter. A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, também estava entre os convidados.

Leusa participou do painel “Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco”, ao lado de Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do Sistema de Comunicação Jornal do Commercio (SCJC), e Magno Martins, do Blog do Magno. Entre os temas abordados, a editora-chefe destacou o uso da inteligência artificial (IA) na disseminação de informações.

Leusa Santos. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Nós precisamos usar inteligência artificial, mas também precisamos saber que nosso conteúdo é usado pelas big techs, e de forma não remunerada. É uma grande luta, de todas as empresas jornalísticas no mundo. É um tema mundial e que não vai se esgotar agora - um tema do futuro. Falei para os estudantes que se apropriassem mais desse tema”, ressaltou.

Além das IAs, Leusa abordou a importância do uso adequado dos dados para a prática do bom jornalismo. “Isso é um caminho para diferenciar o jornalista, o jornalismo de credibilidade, o jornalismo de isenção, o jornalismo profissional, que checa, de outros conteúdos que não são jornalismo.”

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