Festival de música na fronteira entre México e EUA protesta contra muro

Como protesto contra o muro que divide o México e os Estados Unidos, um festival de música tradicional mexicana aconteceu na cidade de Tijuana, fronteira entre os dois países, no último sábado (07), dias depois de quase 30 migrantes morrerem em dois acidentes.

Conhecido como "Fandango Fronterizo", o festival é uma celebração onde a música tradicional do estado de Veracruz, conhecida como "son jarocho", é interpretada e dançada.

O evento aconteceu no Parque Binacional da Amizade, que está localizado em ambos os lados da fronteira entre o México e os EUA. No local, músicos gritaram "Que o muro caia!", enquanto tocavam seus instrumentos musicais.

A primeira edição do festival ocorreu em 2008 e era feita originalmente nos dois lados da cerca.

No entanto, desde 2019, ele só é celebrado no lado mexicano, uma vez que as autoridades americanas proibiram a entrada no Parque da Amizade com uma cerca.

"Espero que não seja por muito tempo, tenho esperança (...) de que a fronteira seja aberta para que o fandango continue", disse uma das organizadoras do evento, Carmen Castro.

A alegria do evento contrasta com os momentos difíceis enfrentados pelos migrantes que cruzam o México para chegar aos Estados Unidos. Na sexta-feira (06), 18 pessoas da Venezuela e do Haiti morreram quando o ônibus em que estavam capotou em uma estrada no estado de Oaxaca, no sul do México.

Em 1º de outubro, outros 10 migrantes de Cuba morreram em outro acidente nas estradas do estado de Chiapas, também no sul do México.

Na quinta-feira (05), Washington anunciou a expansão do muro na fronteira sul do Texas, uma medida que o governo mexicano considerou "publicitária" e um "retrocesso".

