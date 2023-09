A- A+

ROBÓTICA Festival de Programação e Olimpíada de Robótica acontecem até domingo (3) na UFPE; saiba mais O evento ocorre em parceria da Prefeitura do Recife com a Cesar School

O Festival de Programação e Robótica do Recife, que conta com oficinas e diversas atividades envolvendo tecnologia, começou nessa quinta-feira (31), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife. O evento, que se estende até o próximo domingo (3), tem também com a etapa pernambucana da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e é aberto ao público.

O evento poretende reunir estudantes da Rede Municipal de Ensno do Recife, além de unidades estaduais e da rede privada. No total, 180 equipes da capital pernambucana e da Região Metropolitana estão inscritas na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, sendo 43 representantes da rede municipal.

Dessa competição saem as três equipes de cada nível (1 e 2) classificadas para a fase nacional da Olimpíada, que será disputada em Salvador, na Bahia, entre os dias 7 e 12 de outubro.

Simultaneamente à competição, os espaços do festival também podem ser explorados pelo público. Lá, estão montados estandes para mostar como seria a vivência da robótica. além de realizar a mostra de trabalhos que utilizam impressão 3D, programação, artes e sustentabilidade.

“É uma grande alegria estar ao lado dos nossos estudantes em um evento tão interativo e tecnológico como esse, além de marcar também as competições da OBR. Nosso objetivo com esse trabalho é levar a robótica e programação cada vez mais para dentro das nossas unidades de ensino”, destacou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

O festival possui espaços interativos em lounges temáticos, sendo um de sustentabilidade e outro de criatividade, que promovem uma interação com produtos reaproveitados. Além disso, também há espaço voltado para as crianças, o “Explorador Kids: Desenvolvendo Mentes Curiosas através da Programação”, que traz materiais de "Lego Soft" para que a garotada monte com a ajuda de um robô.

Rede Municipal do Recife com relevância na OBR

A rede municipal de ensino da capital pernambucana é destaque nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, chegando, inclusive, ao Mundial de Robótica, competição internacional, em algumas oportunidades.

No ano passado, disputando o nível 1 da etapa Nacional da OBR, em São Paulo, Recife faturou duas medalhas. O time Robotnik, da Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano, e o Água de Prata, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, conquistaram, respectivamente, medalhas de ouro e prata no torneio.

