TECNOLOGIA Festival de Programação e Robótica do Recife 2025 terá competições e mostra de projetos inovadores Do dia 26 a 29 de agosto, o evento reunirá estudantes, professores e especialistas no Recife Expo Center, no Bairro do Recife

Com o tema “Programando o futuro”, do dia 26 até 29 de agosto será realizado o Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025. O evento será realizado no Recife Expo Center, no Bairro do Recife.

Durante o festival, os estudantes da rede municipal de ensino e convidados de outras redes apresentarão projetos, participarão de competições e compartilharão experiências que unem criatividade, programação e robótica.

Com uma imersão em ciência, tecnologia e inovação, a programação do evento contará com a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que definirá as equipes pernambucanas classificadas para a competição nacional, no Espírito Santo.

A disputa será antecedida por etapas regionais, com dias dedicados às equipes da rede do Recife, escolas da Região Metropolitana e instituições do interior, promovendo integração e troca de conhecimentos entre estudantes e educadores.

Competição

O Rec_Line, competição voltada aos anos iniciais, desafiará os estudantes na montagem de robôs e no raciocínio lógico.



Na terceira edição, o torneio reunirá 30 equipes e 109 estudantes, com robôs seguidores de linha criados a partir de kits complementados por peças desenvolvidas com tecnologias maker, como corte a laser e impressão 3D.



A prova traz novidades: estações temáticas no percurso que exigirão dos robôs novas funcionalidades, como o acionamento de LEDs.

Projetos

O festival abrirá espaço para a FIRST LEGO League Explore (FLL), com projetos criados por estudantes da educação infantil e anos iniciais.

Terá também apresentação de projetos do Programa Embarque Digital, desenvolvido em parceria com universidades e instituições de ensino superior.

A Mostra Criativa reunirá projetos de escolas municipais, Laboratórios de Ciência e Tecnologia (LCTs) e Unidades de Tecnologia, Educação e Cidadania (UTECs), incluindo aqueles selecionados para a Mostra Nacional de Robótica, que é a modalidade teórica da OBR, destacando inovação e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

