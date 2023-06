Festival de Quadrilhas do Jaboatão começa nesta quarta (28); confira a programação

A- A+

A última semana dos festejos juninos no Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), contará com o tradicional Festival de Quadrilhas, que acontece entre quarta-feira (28) e sexta (30). A competição, que tem o apoio da Federação de Quadrilhas Juninas de Pernambuco (Fequajupe), contará com 14 quadrilhas e distribuirá um total de R$ 35 mil em prêmios.

As apresentações das quadrilhas acontecem no Polo Parque das Cidades, em Prazeres, às 18h de cada dia. Na quarta (28), primeiro dia da fase classificatória, apresentam-se as equipes Arrocha o Nó, Zé Matuto, União Junina, Raio de Sol, Bacamarte, Junina Tradição e Origem Nordestina.

A etapa eliminatória continua na quinta (29), dia de São Pedro, com as apresentações das quadrilhas Junina Raízes, Junina Traque, Xodó Junino, Junina Matutada, Dona Matuta, Junina Evolução e Junina Sapeca.

Já a final, que reunirá as equipes classificadas, começa às 18h da sexta-feira (30). Segundo o regulamento da competição, as cinco quadrilhas que somarem mais pontos disputam o título. Para a equipe campeã, o prêmio é de R$ 13 mil; a vice-campeã receberá R$ 9 mil; a terceira colocada ganhará R$ 6 mil; o quarto lugar ficará com R$ 4 mil e o quinto, R$ 3 mil.

As quadrilhas locais Trapiá, Junina Rojão e Junina Matulão, se apresentam na quarta, quinta e sexta, respectivamente, a convite da prefeitura. As três equipes não participarão da competição.

O Parque das Cidades também terá shows musicais ao longo das três noites de festival. Na quarta (28), Rúbia Cristina, Emerson 7k e Allan Carlos sobem ao palco do polo principal. Forró Balançar e Forró Kabra Bão se apresentam no dia de São Pedro (29). Já no dia da final, Cheyla vem Swingar e Gel e Seus Manos animam a festa.

Programação de shows

Os festejos juninos no Jaboatão também acontecem em polos descentralizados entre sexta (30) e domingo (2). No polo Cavaleiro, localizado na Praça Rita Coelho, Forró Sambado (com participação de Leto do Cavaco), Banda Luminar e Carta Virada se apresentam na sexta. No sábado (1º), no mesmo polo, sobem ao palco o Os Parceiros do Forró, Forró da Vaqueirama e a cantora Eduarda Alves.

No Polo de Barra de Jangada, localizado na Praça Coronel Diário Ferraz de Sá, ao lado do Shopping Sul, a festa começa no sábado (1º), com apresentações do Forró Xodó, Magia Nordestina e Anjos do Forró.

No domingo (2), também em Barra de Jangada, Chamego Nordestino, Pedrinho Love e Banda Inove fecham a programação do São João do Jaboatão.

"Fico feliz e agradecido por estar participando desses polos juninos e ver a população se divertindo num clima familiar e com segurança. Essa festa foi planejada e organizada para que o povo pudesse curtir os festejos juninos sem precisar se deslocar da sua região. As festividades seguem até o dia 2 de julho. Convido a todos a prestigiarem o São João do Jaboatão", falou o prefeito Mano Medeiros.

Programação

Quarta-feira (28)

Polo Parque das Cidades (Prazeres) - 18h

Quadrilhas

Arrocha o Nó

Zé Matuto

União Junina

Raio de Sol

Bacamarte

Junina Tradição

Origem Nordestina.

Shows

Rúbia Cristina

Emerson 7k

Allan Carlos

Quinta-feira (29)

Polo Parque das Cidades (Prazeres) - 18h

Quadrilhas

Junina Raízes

Junina Traque

Xodó Junino

Junina Matutada

Dona Matuta

Junina Evolução

Junina Sapeca

Shows

Forró Balançar

Forró Kabra Bão

Sexta-feira (30)

Polo Parque das Cidades (Prazeres) - 18h

Quadrilhas

Final com as cinco classificadas

Shows

Cheyla vem Swingar

Gel e Seus Manos

Polo Cavaleiro (Praça Rita Coelho) - 18h30

Forró Sambado

Banda Luminar

Carta Virada

Sábado (1º)

Polo Cavaleiro (Praça Rita Coelho) - 18h30

Os Parceiros do Forró

Forró da Vaqueirama

Eduarda Alves

Polo Barra de Jangada (ao lado do Shopping Sul) - 18h30

Forró Xodó

Magia Nordestina

Anjos do Forró

Domingo (2)

Polo Barra de Jangada (ao lado do Shopping Sul) - 18h30

Chamego Nordestino

Pedrinho Love

Banda Inove



Veja também

Relatório histórico Comissão apresenta relatório que recomenda reparações por racismo na Califórnia