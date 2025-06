Festival de Quadrilhas Juninas de Igarassu movimenta a cidade a partir desta sexta-feira (27)

A- A+

O Festival de Quadrilhas Juninas de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 17h, no Polo Cruz de Rebouças.

Grupos de todo o estado participarão do evento, que valoriza a cultura popular com a apresentação de grupos adultos e infantis. O concurso se encerrará no domingo (29), com início às 15h.

A premiação para o primeiro lugar dos adultos chega até o valor de R$ 12 mil. Respectivamente, o segundo e terceiro lugar reembolsarão R$ 8 mil e R$ 5 mil cada.

Já o concurso infantil, que começa no sábado (28), a partir das 15h, paga R$ 8 mil, R$ 5 mil e R$ 4 mil para os três primeiros colocados, respectivamente.



Confira a programação:

Dia 27/06 – Sexta-feira

Quadrilhas Juninas - Adulto

A partir das 17h

Carcará (Itapissuma)

Bacamarte (Cabo de Santo Agostinho)

Raízes do Pinho (Alto José do Pinho)

Sinhá Matuta (Itapissuma)

Lumiar (Recife)

Origem Nordestina (Morro da Conceição)

Tradição (Morro da Conceição)

Dia 28/06 – Sábado

Quadrilhas Juninas - Infantojuvenil

A partir das 15h

Junina Mirim Explosão

Junina Mirim Raízes do Rosário

Raio de Sol Mirim

Junina Coração Mirim

Junina Mirim Matulão

Junina Mirim Trapiá

Junina Mirim Maracabarros

Junina Mirim Brincant’s Show

Junina Mirim Fusão

Junina Mirim Matutinhos Dançantes

Dia 29/06 – Domingo

Quadrilhas Juninas - Adulto

A partir das 16h

Abertura com participação especial:

Junina Mandacaru (Goiana)

Concorrentes:

Zabumba (Camaragibe)

União Junina (Cabo de Santo Agostinho)

Junina Traque (Santo Amaro)

Rojão Jaboatão (Jaboatão)

Zé Matuto (São Lourenço da Mata)

Arrocha O Nó (Ibura)



Veja também