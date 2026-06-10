A- A+

SÃO JOÃO São João: Festival de Quadrilhas Juninas no Sítio Trindade abre a programação do Recife Quatro agremiações se apresentaram na primeira noite, nesta quarta-feira (10)

O São João do Recife foi devidamente iniciado nesta quarta-feira (10), no Sítio Trindade, na Zona Norte da capital. A principal atração da noite foi o início do 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que seguirá diariamente até a próxima segunda-feira (15).

Neste primeiro dia de eliminatórias, quatro quadrilhas animaram o arrastapé: Carcará, Gira Sol, Zabumba e Gonzagão.

Em torno de 57 quadrilhas juninas, de todo estado, disputarão R$ 200 mil em prêmios. A finalíssima ocorrerá entre os dias 17 e 18 de junho.

Coordenador do festival, Albemar Araújo, destacou a importância cultural e o desenvolvimento da economia criativa que o evento acaba por estimular.

"Nós estamos com 38 quadrilhas inscritas, que participarão do concurso adulto, vindas de todas as regiões de Pernambuco. Esse evento é uma maneira de salvaguardar essa manifestação cultural", afirmou.

"É uma festa bonita, que o público merece porque envolve uma gama de jovens que se ocupam da economia criativa, alimentando uma cadeia produtiva de costureiros e sapateiros, por exemplo", concluiu Albemar.

A primeira quadrilha a se apresentar foi a Junina Carcará, de Itapissuma. A coreógrafa Thalita Gomes falou sobre o sentimento de participar do festival.

Já a disputa do 22º concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis será realizada entre os dias 20 e 21 de julho.

Caminhada

Nesta quinta-feira (21), o Bairro do Recife recebe a 21ª edição da Caminhada do Forró. A concentração acontece às 17h, na Praça do Arsenal, local onde o cortejo sairá em direção à Praça do Arsenal.

Já no palco montado, se apresentarão nomes do calibre de Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Joyce Alane e outras atrações.

Veja também