São João 2025 Festival de Quadrilhas Juninas do Recife movimenta o Sítio Trindade nesta quarta (25) e quinta (26) O festival realizado pela Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife. Ao todo, 16 quadrilhas representam sete bairros da capital pernambucana

Uma das maiores tradições da festa de São João, o Festival de Quadrilhas Juninas do Recife é uma das atrações do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, na próxima quarta (25) e quinta-feiras (26). O evento acontece a partir das 19h, nos dois dias.

O festival é uma realização da Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife e tem o incentivo da Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura.

Este é o terceiro ano do festival, que se iniciou em 2022, e que nasceu com o intuito de fortalecer o movimento, celebrar a tradição do São João e demonstrar a relevância dessa arte para a cultura da cidade.

Ao todo, 10 quadrilhas adultas e seis quadrilhas infantis representam sete bairros do Recife. Os quadrilheiros se apresentam e fazem evoluções no tradicional espaço da Zona Norte da cidade, sob o comando dos marcadores.

No segundo dia é feita a apuração por um júri especializado e é divulgada a campeã do festival. Recebem troféu os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria.

Para Roberto Carlos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, o evento celebra a beleza e a importância das quadrilhas juninas da cidade.

“O festival já é uma tradição do calendário junino do Recife e demonstra a importância do movimento de quadrilhas juninas no município.”, disse Roberto. “É uma grande festa para celebrar essa cultura tão fundamental para o São João do Recife”, concluiu.

Confira os horários das apresentações:

Dia 25/06:

19 hrs – Quadrilha Junina Raízes do Rosário

19h40 – Quadrilha Junina 04 de Outubro

20h20 – Quadrilha Junina Fusão

21 hrs – Quadrilha Junina Origem Nordestina

21h40 – Quadrilha Junina Evolução

22h20 – Quadrilha Junina Raízes do Pinho

23 hrs – Quadrilha Junina Dona Matuta

23h40 – Quadrilha Junina Lumiar

Dia 26/06:

19 hrs – Quadrilha Junina Matutinho

19h40 – Quadrilha Junina Brincants

20h20 – Quadrilha Junina Mirim Raio de Sol

21 hrs – Quadrilha Junina Deveras

21h40 - Quadrilha Junina Raio de Sol

22h20 – Quadrilha Junina Tradição

23 hrs – Quadrilha Junina Traque

23h40 – Quadrilha Junina Arrocha o Nó

Serviço:

Festival de Quadrilhas Juninas do Recife

Sítio Trindade (Estrada do Arraial, Casa Amarela, Recife)

A partir das 19 horas

Mais informações no instagram da Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife

