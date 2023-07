A- A+

SÃO JOÃO Festival de Quadrilhas leva mais de 2.500 pessoas ao Parque da Cidade, no Jaboatão; veja fotos Última noite de competição reúne as equipes com melhores desempenhos na fase preliminar

O Festival de Quadrilhas do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), reuniu, durante três noites de programação, mais de 2.500 pessoas no Parque da Cidade, em Prazeres, onde foi montada uma estrutura especial para o festival. Nesta sexta (30), terceiro e último dia do concurso, o público assistiu às apresentações das cinco quadrilhas finalistas, que disputaram um prêmio de R$ 13 mil.



A etapa final contou com apresentações das quadrilhas Raio de Sol, Junina Traque, Junina Evolução, Origem Nordestina e União Junina, eleitas as melhores na fase classificatória. O júri, composto por especialistas da área cultural, avaliou desenvolvimento/tema, execução do casamento matuto (obrigatório nas apresentações), coreografias, figurinos, repertórios e marcadores.



Considerando a fase preliminar, 13 equipes do Jaboatão e de outras cidades da RMR participaram da competição, que contou com o apoio da Federação de Quadrilhas Juninas de Pernambuco (Fequajupe).



Ao todo, R$ 35 mils foram destinados à premiação do Festival. Além do prêmio para a campeã, que levou um prêmio de R$ 13 mil, o segundo lugar no concurso levou R$ 9 mil. O terceiro colocado embolsou R$ 6 mil; o quarto, R$ 4 mil e o quinto, R$ 3 mil.

O prefeito do Jaboatão, Mano Medeiros, fez um balanço positivo do Festival de Quadrilhas e afirmou que espera dar continuidade ao evento nos anos seguintes. "Estamos muito felizes em realizar mais uma edição deste festival. É uma oportunidade única para celebrar nossa cultura, fortalecer nossas raízes e prestigiar o talento das quadrilhas”, disse o chefe do executivo municipal.

Mudança na programação

Os festejos juninos no Jaboatão seguem até o domingo (2) nos polos descentralizados. Entretanto, por causa das fortes chuvas que atingiram o município nesta sexta (30), houve alterações na programação. Os shows que aconteceriam hoje no Polo Cavaleiro, na Praça Rita Coelho, foram transferidos para o domingo (2).



No sábado (1º), sobem ao palco do Polo Cavaleiro, às 18h30, Os Parceiros do Forró, Eduarda Alves e Forró da Vaqueirama. Domingo (2), se apresentam em Cavaleiro Forró Sambado com Leto do Cavaco, Banda Lumiar e Carta Virada.



Já no polo Barra de Jangada, no sábado (1º), Forró Xodó, Magia Nordestina e Anjos do Forró animam a noite a partir das 18h30. No domingo (2), Chamego Nordestino, Pedrinho Love e Banda Inove se apresentam no mesmo palco.





