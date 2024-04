Festival Esportivo Juntos e em Movimento, em alusão ao mês do autismo, acontece nesta terça (30)

A- A+

Nesta terça-feira (30), a Prefeitura do Recife realiza o Festival Esportivo Juntos e em Movimento. Uma iniciativa da Secretaria de Esportes em parceria com a Secretaria de Educação, através da Gerência de Inclusão.



O evento, que acontece das 8h às 11h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, é realizado em alusão ao mês do autismo.

O festival é destinado a cerca de 100 estudantes autistas da rede de ensino municipal do Recife. Durante o evento, os alunos participarão de uma série de atividades esportivas, incluindo circuito funcional, futsal e handebol.

O objetivo do festival é criar um ambiente acolhedor e estimulante para os estudantes, utilizando o esporte como uma ferramenta para promoção da saúde física, desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Além, também, de fortalecer a autoestima dos alunos, incentivando habilidades sociais e promovendo a inclusão.

