A- A+

OLINDA Festival Fará Imará terá shows e atividades culturais gratuitas neste sábado (7) Programação começa às 10h, no bairro de Guadalupe, com atividades infantis, seminário e apresentações musicais

A segunda edição do Festival Fará Imará será realizada neste sábado (7), a partir das 10h, no Pontão de Cultura Coco de Umbigada, no bairro de Guadalupe, em Olinda.

Com entrada gratuita, o evento terá atividades voltadas para crianças, seminário sobre democracia nos terreiros e apresentações musicais.

O festival é organizado pelo Terreiro Ilê Àṣè Osún Karé, em parceria com artistas, produtores e coletivos culturais de Pernambuco. O nome Fará Imará vem da língua iorubá e significa “usamos o corpo para nos abraçar”

Atrações

A proposta do encontro é celebrar a cultura e discutir a memória, os direitos e a participação dos povos afro-indígenas e tradicionais. A programação começa pela manhã, no Museu do Coco de Umbigada, com atividades destinadas ao público infantil.

Às 13h, será realizado o seminário Terreiros por Democracia, que terá a participação da yalorixá Mãe Beth de Oxum, Patrimônio Vivo de Pernambuco, além de lideranças de terreiros, representantes de instituições e coletivos culturais.

Afoxé Oxum Pandá é uma das atrações confirmadas pelo evento | Foto: Zé Gabriel Lima/Divulgação

As apresentações musicais começam às 18h, com um xirê do Afoxé Babá Orixalá Funfun. Na sequência, sobem ao palco Afoxé Oxum Pandá, Flor de Catemba, Deusas do Ébano, Samba do Bom Fim e Gabi do Carmo.

O Coco de Umbigada, Coco dos Pretos e Preta GG também integram a programação, que segue até a madrugada. Nos intervalos, a discotecagem fica por conta da DJ Boneka.

Veja também