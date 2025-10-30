A- A+

Eventos Festival Flores de Holambra chega ao Pátio do Carmo para sua 28ª edição Evento reúne mais de 150 espécies de plantas e flores ornamentais a partir de R$ 5, além de itens para jardinagem e decoração

Para quem ama cultivar diferentes espécies de plantas e flores ou simplesmente decorar a casa ou o jardim, o Festival Flores de Holambra desembarca no Pátio do Carmo, no Centro do Recife, trazendo mais de 150 opções. A feira chega para a sua 28° edição entre os dias 30 de outubro e 22 de novembro, aberta todos os dias, das 8h às 18h.

“O festival já se tornou uma tradição nesta época do ano, especialmente próximo ao feriado de finados e durante as festas de fim de ano, quando a demanda por flores dispara. As pessoas buscam enfeitar suas casas ou presentear com algo especial, cheio de significado. Estamos felizes em realizar mais uma edição com a Galvão Flores, que nos ajuda a levar uma grande diversidade de espécies para o nosso público”, destaca Daniel Trindade, organizador da feira.

Em um espaço de aproximadamente 400 metros quadrados, é possível encontrar uma variedade de roseiras, begônias, gerberas, palmeiras, samambaias, além das opções mais procuradas nas edições anteriores, como orquídeas, bonsais, cactos e suculentas, rosas do deserto, frutíferas e planta carnívoras.

Entre as novidades, a espécie de orquídea Denphalaen é uma das recomendações para os iniciantes, que também estará disponível durante a feira a partir de R$23,90. “Sempre reforçamos que não é preciso ter medo de adquirir qualquer espécie, pois estaremos à disposição durante o evento para tirar todas as dúvidas”, afirma Daniel.

Os preços variam de R$ 5 a R$ 200, contando também com vasos decorativos, sementes, ferramentas para cultivo e manutenção, regadores e uma sessão exclusiva de fertilizantes. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Veja também