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Flores Festival Flores de Holambra realiza edição especial de Dia das Mães em dois pontos do Recife O evento acontece no Pátio do Carmo e Parque Dona Lindu

O Festival Flores de Holambra, originado na cidade de Holambra, município que concentra a maior produção de flores ornamentais do país, chega ao Recife com uma edição especial de Dia das Mães, em 2026.

O evento, que percorre as principais capitais e cidades do interior do Brasil, é gratuito e será realizado em dois pontos da cidade.

Programação

A programação reúne mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais, entre elas orquídeas, rosas, begônias, violetas, gérberas, rosas do deserto, cactos e suculentas, além de samambaias, palmeiras, bonsais, frutíferas em produção, ervas medicinais e plantas carnívoras.

De acordo com o coordenador geral do festival, Daniel Trindade,o evento é uma opção de lazer para toda a família ao longo de quase um mês de programação.

"A diversidade agrada a todos os públicos, desde os apaixonados por jardinagem até aqueles que buscam opções de presente para a data comemorativa", disse.

Para a exposição e comercialização, o festival contará com estruturas amplas montadas nos dois espaços, com flores e plantas comercializadas a preços populares.

Durante a visita, o público também poderá receber orientações sobre cultivo e cuidados, garantindo que as espécies adquiridas se desenvolvam de forma saudável.

Serviço

Festival das Flores de Holambra

Datas:

24 de abril a 17 de maio – Pátio do Carmo

30 de abril a 17 de maio – Parque Dona Lindu

Horário: 8h às 20h

Gratuito



Com informações de assessoria

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