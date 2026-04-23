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Flores

Festival Flores de Holambra realiza edição especial de Dia das Mães em dois pontos do Recife

O evento acontece no Pátio do Carmo e Parque Dona Lindu

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Festival Flores de Holambra acontecerá em dois pontos no Recife Festival Flores de Holambra acontecerá em dois pontos no Recife  - Foto: Divulgação

Festival Flores de Holambra, originado na cidade de Holambra, município que concentra a maior produção de flores ornamentais do país, chega ao Recife com uma edição especial de Dia das Mães, em 2026.

O evento, que percorre as principais capitais e cidades do interior do Brasil, é gratuito e será realizado em dois pontos da cidade.

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No Pátio do Carmo, a partir desta sexta-feira (24) a 17 de maio e no Parque Dona Lindu no de 30 de abril a 17 de maio.

Programação 
A programação reúne mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais, entre elas orquídeas, rosas, begônias, violetas, gérberas, rosas do deserto, cactos e suculentas, além de samambaias, palmeiras, bonsais, frutíferas em produção, ervas medicinais e plantas carnívoras.

De acordo com o coordenador geral do festival, Daniel Trindade,o evento é uma opção de lazer para toda a família ao longo de quase um mês de programação.

"A diversidade agrada a todos os públicos, desde os apaixonados por jardinagem até aqueles que buscam opções de presente para a data comemorativa", disse. 

Para a exposição e comercialização, o festival contará com estruturas amplas montadas nos dois espaços, com flores e plantas comercializadas a preços populares.

Durante a visita, o público também poderá receber orientações sobre cultivo e cuidados, garantindo que as espécies adquiridas se desenvolvam de forma saudável.

Serviço 
Festival das Flores de Holambra 
Datas:
24 de abril a 17 de maio – Pátio do Carmo 
30 de abril a 17 de maio – Parque Dona Lindu 
Horário: 8h às 20h
Gratuito

Com informações de assessoria 

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