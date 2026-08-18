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Oportunidade Festival Ibura de Oportunidades conecta adolescentes e jovens a empresas e serviços públicos Momento reunirá empresas, serviços públicos, oficinas, atividades culturais e rodas de conversa no Compaz Paulo Freire

Cerca de 300 adolescentes e jovens do Ibura, na Zona Sul do Recife, terão a chance de elaborar e imprimir um currículo, conhecer oportunidades de emprego e qualificação profissional e acessar serviços durante o II Festival Ibura de Oportunidades no dia 20 de agosto, das 13h às 17h, no Compaz Paulo Freire.

Promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Prefeitura do Recife e o Centro das Mulheres do Cabo (CMC), o festival integra a iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO) e reunirá empresas, serviços públicos, oficinas, atividades culturais e rodas de conversa no mesmo local.

A proposta é ampliar o acesso de adolescentes e jovens a oportunidades e direitos que contribuam para uma transição positiva da escola para o mundo do trabalho digno.

“É essencial investir em estratégias para que todos os adolescentes, especialmente aqueles que vivem em territórios mais vulneráveis, tenham oportunidades e consigam fazer uma transição positiva da escola para o mundo do trabalho digno. Ao aproximar formação, serviços, empresas e políticas públicas dos jovens do Ibura, o Festival contribui para ampliar perspectivas e fortalecer seus projetos de vida”, afirma Imaculada Prieto, chefe do escritório do Unicef para os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

Durante a atividade, também serão oferecidos serviços de cidadania e saúde, além da promoção de oficinas e rodas de conversa sobre projeto de vida, educação financeira, empreendedorismo, empregabilidade e justiça climática.

Currículo, trabalho e acesso a direitos

Uma das atividades será o Turbine seu Currículo, que oferecerá apoio para adolescentes e jovens elaborarem ou atualizarem o currículo, fazerem uma fotografia e imprimirem o documento no próprio local.

Empresas também estarão presentes para apresentar informações sobre oportunidades, perfis profissionais buscados e caminhos de entrada no mundo do trabalho.

Na área de cidadania, secretarias de Direitos Humanos e Juventude, da Saúde, de Assistência Social, de Educação, da Mulher e de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife oferecerão serviços como emissão de documentos, acesso ao Cadastro Único, vagas de emprego e cursos de qualificação, Carteira de Trabalho Digital e orientações para quem deseja se formalizar como microempreendedor.

Na saúde, a programação prevê vacinação, testagem rápida, saúde bucal e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

Também haverá atividades relacionadas às políticas para mulheres e apresentação de iniciativas desenvolvidas no território.

De acordo com Immaculada, a participação dos adolescentes e jovens também integra a proposta do Festival.



“O Festival combina acesso a oportunidades com escuta e participação. Queremos que cada adolescente possa circular pelo espaço, experimentar diferentes atividades, conhecer seus direitos, descobrir possibilidades e colocar sua voz nas conversas sobre o presente e o futuro do território onde vive”, destaca.

Oficinas e atividades

Ao longo da tarde, os participantes poderão participar de oficinas e rodas de conversa sobre empregabilidade, projeto de vida, educação financeira, trabalho protegido, empreendedorismo, justiça climática, saúde sexual e reprodutiva, competências socioemocionais e participação cidadã.

A programação também inclui apresentações culturais de adolescentes e jovens, jogos e atividades interativas.

A segunda edição do festival faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo UNICEF no Ibura por meio da Agenda Cidade Unicef, iniciativa que articula poder público, organizações, comunidades e adolescentes para promover direitos e oportunidades de crianças e adolescentes que vivem em territórios urbanos mais vulneráveis.

Serviço

II Festival Ibura de Oportunidades

Data: 20 de agosto

Horário: 13h às 17h

Local: Compaz Paulo Freire - Ibura, Recife

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