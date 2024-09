A- A+

Região Metropolitana Festival Multicultural de Abreu e Lima começa nesta quinta-feira (19). Confira a programação O festival vai até o dia 23 de setembro e reunirá nomes queridos do público como os dos cantores Bell Marques e Raphaela Santos, além das bandas Limão Com Mel e Capital do Sol

O Festival Multicultural de Abreu e Lima, maior festa de rua da cidade, que fica na Região Metropolitana do Recife, começa já na próxima quinta-feira (19).

O evento, que vai até o dia 23 de setembro, reunirá, no Polo Principal da festa, no Pátio Antônio Vitalino, bairro do Centro, nomes queridos do público como os dos cantores Bell Marques e Raphaela Santos, além das bandas Limão Com Mel, Capital do Sol e mais.

Todos os dias, da quinta ao sábado, as apresentações também contarão com a abertura de talentosos artistas locais, sempre a partir das 20h.

Festival Multicultural de Abreu e Lima

Como parte da tradição da festa, o domingo (22) traz uma programação especial iniciada pela Manhã Cívica, com apresentações das escolas do município, e a “Tarde da Família”, que neste ano recebe o show inédito do grupo “Mundo Bita”, para animar a garotada.

O festival também contará com um segundo palco, que neste ano estará localizado na Praça da Democracia (antiga Praça do Póli) | Foto: Diógenes Rocha/Divulgação

Já na segunda (23), dia voltado ao público gospel, as igrejas locais se apresentam abrindo a noite que ainda conta com o show da cantora Bruna Karla.

O Festival também contará com um segundo palco, que, neste ano, estará localizado na Praça da Democracia (antiga Praça do Póli).

Por lá, da quinta ao sábado, das 18h às 20h, o público poderá conferir as mais diversas manifestações culturais desde o bacamarte à ciranda, passando pela poesia, dança e um dia especial de música com a assinatura alternativa.

Confira a programação completa:

Palco Antônio Vitalino



Quinta (19/09)

- Abertura Artistas Locais

- Vitória Freitas

- Conde Só Brega



Sexta (20/09)

- Abertura Artistas Locais

- Limão com Mel

- Raphaela Santos

Sábado (21/09)

- Abertura Artistas Locais

- Capital do Sol

- Bell Marques



Domingo (22/09)

Manhã Cívica (a partir das 08h)

Tarde da Família (a partir das 14h)

- Abertura Igrejas Locais

- Bruna Karla

