Apresentação Festival Multicultural de Abreu e Lima recebe atrações na maior festa de rua no município A cidade da Região Metropolitana do Recife terá atrações como Alceu Valença e Limão com Mel a partir de quinta-feira (18)

A cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, promete animar os seus moradores com o Festival Multicultural, que tem início nesta quinta-feira (18) e vai até a próxima segunda-feira (22), e é conhecido como a maior festa de rua da região.

Com atrações como Dudu Nobre, Grupo Revelação, Henry Freitas e Timbalada, o evento é gratuito e ocorre no pátio de eventos Antônio Vitalino, no centro do município.

Outros artistas confirmados são Alceu Valença, Conde Só Brega, Fundo de Quintal e Banda Limão Com Mel. Na segunda-feira (22), uma noite gospel será promovida com a presença dos cantores Eli Soares.

Uma opção para o público também será as apresentações culturais realizadas em um palco montado na praça São José. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas circulem pelo evento em seus 5 dias de realização.

Também serão disponibilizadas barracas para a comercialização de comidas e bebidas, além de petiscos tradicionais como sanduíches, pastéis, cachorros quentes e batatas fritas. A ação tem o intuito de gerar uma fonte de renda para os barraqueiros que foram cadastrados antecipadamente.

Confira a programação completa:

Quinta-feira – 18/9

Alceu Valença

Show com a banda Limão Com Mel

Sexta – 19/9

Show com Dudu Nobre

Revelação

Fundo de Quintal

Sábado – 20/9

Conde Só Brega

Henry Freitas

Timbalada

Priscila Senna

Domingo – 21/9

Manhã Cívica

MC Divertida

Segunda (Noite Gospel) – 22/9

Bandas de Igrejas Locais

Eli Soares



Com informações da assessoria.

