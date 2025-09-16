Festival Multicultural de Abreu e Lima recebe atrações na maior festa de rua no município
A cidade da Região Metropolitana do Recife terá atrações como Alceu Valença e Limão com Mel a partir de quinta-feira (18)
A cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, promete animar os seus moradores com o Festival Multicultural, que tem início nesta quinta-feira (18) e vai até a próxima segunda-feira (22), e é conhecido como a maior festa de rua da região.
Com atrações como Dudu Nobre, Grupo Revelação, Henry Freitas e Timbalada, o evento é gratuito e ocorre no pátio de eventos Antônio Vitalino, no centro do município.
Outros artistas confirmados são Alceu Valença, Conde Só Brega, Fundo de Quintal e Banda Limão Com Mel. Na segunda-feira (22), uma noite gospel será promovida com a presença dos cantores Eli Soares.
Uma opção para o público também será as apresentações culturais realizadas em um palco montado na praça São José. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas circulem pelo evento em seus 5 dias de realização.
Também serão disponibilizadas barracas para a comercialização de comidas e bebidas, além de petiscos tradicionais como sanduíches, pastéis, cachorros quentes e batatas fritas. A ação tem o intuito de gerar uma fonte de renda para os barraqueiros que foram cadastrados antecipadamente.
Confira a programação completa:
Quinta-feira – 18/9
Alceu Valença
Show com a banda Limão Com Mel
Sexta – 19/9
Show com Dudu Nobre
Revelação
Fundo de Quintal
Sábado – 20/9
Conde Só Brega
Henry Freitas
Timbalada
Priscila Senna
Domingo – 21/9
Manhã Cívica
MC Divertida
Segunda (Noite Gospel) – 22/9
Bandas de Igrejas Locais
Eli Soares
