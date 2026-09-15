Festival Multicultural de Abreu e Lima tem início nesta quinta (17) com show de Priscila Senna
Evento segue até a segunda-feira (21) na cidade da Região Metropolitana do Recife
A cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, entra no clima de festa a partir desta quinta-feira (17), com o início de mais uma edição do Festival Multicultural.
Conhecido como a maior festa de rua do município, o evento segue até a segunda-feira (21), com uma programação que reúne nomes da música nacional, artistas locais e manifestações culturais.
Com acesso gratuito, o festival ocorre no Pátio de Eventos Antônio Vitalino, no Centro da cidade. Entre as atrações que sobem ao palco estão Priscila Senna, Joelma, Fábio Júnior e É o Tchan.
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A programação também reúne artistas e grupos como Josildo Sá, Magnatas do Forró, Sem Compromisso, Cavaleiros do Forró e Fundo de Quintal, ampliando o leque de estilos musicais oferecidos ao público durante os cinco dias de festa.
A segunda-feira (21) será dedicada à música gospel. A programação de encerramento contará com a cantora Julianny Souza, o Grupo Nova Geração e apresentações de grupos musicais de igrejas locais.
Talentos locais
Os artistas de Abreu e Lima também terão espaço durante o festival. Durante as noites de programação, músicos e grupos locais se apresentam como atrações de abertura antes dos grandes shows.
A programação cultural também chega ao bairro de Caetés I com um segundo palco, que será instalado nas proximidades da Academia das Cidades, receberá apresentações culturais, ampliando a participação de artistas e grupos da própria cidade.
A expectativa é que mais de 60 mil pessoas passem pelo Festival Multicultural ao longo dos cinco dias.
Festa também movimenta a economia local
Além da música e das apresentações culturais, o festival terá uma área destinada à comercialização de comidas e bebidas.
O público poderá encontrar opções como sanduíches, pastéis, cachorros-quentes, batatas fritas e outros petiscos tradicionais.
As barracas serão ocupadas por comerciantes previamente cadastrados. A iniciativa pretende transformar o movimento provocado pelo festival também em oportunidade de geração de renda para os barraqueiros e trabalhadores envolvidos na programação.
Confira a programação completa do Festival Multicultural de Abreu e Lima:
Quinta-feira (17)
Abreu Pegado (Rodrigo Alves, Sarah Alves e Robson Félix)
Josildo Sá
Magnatas do Forró
Priscila Senna
Sexta-feira (18)
Abreu no Samba (SambaNight part. Rafa 7 Cordas e Neto Félix)
Sem Compromisso
Joelma
Cavaleiros do Forró
Sábado (19)
Clássicos de Abreu (João Salviano, Denise Luna, Sydney Azeredo, Andreza Pontes,
Rízia Flor, Val Andrade e Jessé Santo)
Fundo de Quintal
Fábio Jr
É o Tchan
Domingo (20)
Sorvete Colorer
Espetáculo Guerreiras do K-Pop
Mundo Bita
Segunda-feira (21)
Grupo Nova Geração e lgrejas Locais
Julianny Souza