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Diversão Festival Multicultural de Abreu e Lima tem início nesta quinta (17) com show de Priscila Senna Evento segue até a segunda-feira (21) na cidade da Região Metropolitana do Recife

A cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, entra no clima de festa a partir desta quinta-feira (17), com o início de mais uma edição do Festival Multicultural.

Conhecido como a maior festa de rua do município, o evento segue até a segunda-feira (21), com uma programação que reúne nomes da música nacional, artistas locais e manifestações culturais.



Com acesso gratuito, o festival ocorre no Pátio de Eventos Antônio Vitalino, no Centro da cidade. Entre as atrações que sobem ao palco estão Priscila Senna, Joelma, Fábio Júnior e É o Tchan.

A programação também reúne artistas e grupos como Josildo Sá, Magnatas do Forró, Sem Compromisso, Cavaleiros do Forró e Fundo de Quintal, ampliando o leque de estilos musicais oferecidos ao público durante os cinco dias de festa.



A segunda-feira (21) será dedicada à música gospel. A programação de encerramento contará com a cantora Julianny Souza, o Grupo Nova Geração e apresentações de grupos musicais de igrejas locais.



Talentos locais

Os artistas de Abreu e Lima também terão espaço durante o festival. Durante as noites de programação, músicos e grupos locais se apresentam como atrações de abertura antes dos grandes shows.



A programação cultural também chega ao bairro de Caetés I com um segundo palco, que será instalado nas proximidades da Academia das Cidades, receberá apresentações culturais, ampliando a participação de artistas e grupos da própria cidade.



A expectativa é que mais de 60 mil pessoas passem pelo Festival Multicultural ao longo dos cinco dias.



Festa também movimenta a economia local

Além da música e das apresentações culturais, o festival terá uma área destinada à comercialização de comidas e bebidas.



O público poderá encontrar opções como sanduíches, pastéis, cachorros-quentes, batatas fritas e outros petiscos tradicionais.



As barracas serão ocupadas por comerciantes previamente cadastrados. A iniciativa pretende transformar o movimento provocado pelo festival também em oportunidade de geração de renda para os barraqueiros e trabalhadores envolvidos na programação.



Confira a programação completa do Festival Multicultural de Abreu e Lima:

Quinta-feira (17)

Abreu Pegado (Rodrigo Alves, Sarah Alves e Robson Félix)

Josildo Sá

Magnatas do Forró

Priscila Senna

Sexta-feira (18)

Abreu no Samba (SambaNight part. Rafa 7 Cordas e Neto Félix)

Sem Compromisso

Joelma

Cavaleiros do Forró

Sábado (19)

Clássicos de Abreu (João Salviano, Denise Luna, Sydney Azeredo, Andreza Pontes,

Rízia Flor, Val Andrade e Jessé Santo)

Fundo de Quintal

Fábio Jr

É o Tchan



Domingo (20)

Sorvete Colorer

Espetáculo Guerreiras do K-Pop

Mundo Bita

Segunda-feira (21)

Grupo Nova Geração e lgrejas Locais

Julianny Souza

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