A- A+

Evento Festival Novembro Negro divulga programação com seis espaços temáticos em Paulista Ação ocorre entre os dias 28 e 30 de novembro, a partir das 15h, para fortalecer a memória, cultura e economia afroindígena

No final do mês da Consciência Negra, o Festival Novembro Negro chega até Paulista, na Região Metropolitana do Recife para fortalecer a identidade e a ancestralidade dos povos afroindígenas.

A programação ocorre de sexta-feira (28) a domingo (30), na Praça Sebastião Gomes de Melo, no bairro de Conceição, próximo ao Terminal de Pau Amarelo, sempre a partir das 15h. A entrada é gratuita.



Com a III Expo Afro Paulista, a feira também conta com 100 afroempreendedores nas áreas de Gastronomia Ancestral e Afro-brasileira, Moda Afro e Autoral, Cosméticos e Autocuidado Natural, Arte e Design Negro.

Entre as atrações musicais, o público poderá curtir ritmos como afoxé, coco, samba, reggae e batalha 992. O objetivo é promover a visibilidade da cultura afro-brasileira e valorizar as tradições, expressões artísticas e a história do povo negro, ampliando o reconhecimento da diversidade cultural local.



Com a criação do festival, há também um ecossistema de oportunidades, que conecta comunidades tradicionais, povos de terreiros, comunicadores, afroempreendedores, artistas, educadores no mesmo ambiente.



A iniciativa tem a intenção de fomentar a geração de renda e a circulação de artistas e bens culturais nos territórios periféricos do município de Paulista e no estado de Pernambuco.



O público será imerso em seis ambientes para impulsionar negócios locais e ampliar a circulação de bens e serviços, além de estimular parcerias entre a sociedade civil, poder público e entidades culturais, visando o aprimoramento de políticas públicas voltadas para Igualdade Racial e incentivo à Cultura Afroindígena.

A iniciativa tem o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (Paulista-PE), com realização da Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição e idealizada pela produtora cultural Nathalia de Ògún.

Serviço - 1º Festival Novembro Negro

Data: 28 a 30 de Novembro

Local: Praça Sebastião Gomes de Melo – próximo ao Terminal de Pau Amarelo

Horário: A partir das 15h

Entrada: Gratuita

Confira a programação completa:

Primeiro dia - (28/11)



Espaço Òmo Eré - Infantil

16h - Oficina de Capoeira- Mestre Boca

Roda e oficina prática de capoeira (introdução, golpes e toques), participação aberta;

16h30 – Contação de história e oficina “Com qual penteado eu vou?” – Coletivo AKOBEN educação decolonial e quilombista

19h - Oficina “Vivência Percussiva” – Lasserre



Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar

15h - Corte de cabelo feminino e massagem - Grau técnico

16h - Centro de Testagem e Aconselhamento – Secretaria de Saúde do Paulista

Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala

16h - Desfile vestimentas com estampas Adinkras - Projeto TÍTÓ ÀGBÓN

17h30 - Roda de diálogo – Comidas de axé com expositores da Mostra Asé Tyerê

18h - Mostra Gastronômica Ancestral - Degustação comidas de axé

18h30 - Cia Breno Botelho – Coreografia “Em busca”

19h - Cine – Àwọn Omi Òṣàlà Part. Babá Pablo de Aganjú



Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral

15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”



Espaço Àsà – Palco Principal

20h - Elias do Coco

21h - Afoxé Povo dos Ventos

22h - Afoxé Òyá Guerê

23h - Coco da Jaguarana

00h - Coco Flor que Se Cheira



III Expo Afro Paulista

15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.

Segundo dia - (29/11)



Espaço Òmo Eré - Infantil

16h - Oficina Arte da mágica – Mickael Marvey

17h30 - Oficina barbearia – Barbeiro Wanderson Vicente

19h - Oficina de percussão “Vem Tocar” – Júnior Ogã

Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar

16h - Práticas integrativas e complementares em saúde - Ventosa, Auriculoterapia e Liberação Miofascial - Centro Universitário Unigrande

Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala

16h - Cia Trocadilho – “Um show de cultura”

17h - Desfile de Eco Jóias, Arte Ancestral – Drianny Torres

18h - Cine Doc “Das Águas”

18h30 - Roda de diálogo, Racismo ambiental – Com Camila Áfrora e Ranielle Vital

19h - Espetáculo Cia de Dança Nordeste Vivo



Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral

15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”



Espaço Àsà – Shows do Palco Principal

16h30 - Bloco Lírico Flores do Paulista

20h - Ewerson Selector21h - Banda Arrieiros

22h - Alma de Rossi

23h - Pádua Samba de Qualidade

III Expo Afro Paulista

15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.

Terceiro dia - (30/11)

Espaço Òmo Eré - Infantil

16h — Oficina de Grafitti – Nathê e Fil

18h30 – Oficina de teatro – “Àwọn Irúgbin: Sementes do Corpo Ancestral” – Núcleo O Postinho

Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar

16h - Trança e corte de cabelo – Iya Nagô Brais, Henri do Cort , Tavin Corts, e Bielzin Corts.



Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala

18h - Cine “Quem ela pensa que é?”

18h30 - Roda de diálogo “A importância das artes urbanas na construção da identidade e da autoestima dos jovens negros” – Com Coletivo AKOBEN, Raquel Afro Charme e Nathê

19h30 – Apresentação “Cultura Ballroom: - Fundamentos e história”



Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral

15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”

Espaço Àsà – Shows no Palco Principal

15h - Batalha de rap – Batalha 992

20h - Rico duJanga

21h - Arca de Flow

22h - Afroh + Convidados



Apresentação de Kaydree nos intervalos

III Expo Afro Paulista

15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.

Veja também