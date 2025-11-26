Festival Novembro Negro divulga programação com seis espaços temáticos em Paulista
Ação ocorre entre os dias 28 e 30 de novembro, a partir das 15h, para fortalecer a memória, cultura e economia afroindígena
No final do mês da Consciência Negra, o Festival Novembro Negro chega até Paulista, na Região Metropolitana do Recife para fortalecer a identidade e a ancestralidade dos povos afroindígenas.
A programação ocorre de sexta-feira (28) a domingo (30), na Praça Sebastião Gomes de Melo, no bairro de Conceição, próximo ao Terminal de Pau Amarelo, sempre a partir das 15h. A entrada é gratuita.
Com a III Expo Afro Paulista, a feira também conta com 100 afroempreendedores nas áreas de Gastronomia Ancestral e Afro-brasileira, Moda Afro e Autoral, Cosméticos e Autocuidado Natural, Arte e Design Negro.
Entre as atrações musicais, o público poderá curtir ritmos como afoxé, coco, samba, reggae e batalha 992. O objetivo é promover a visibilidade da cultura afro-brasileira e valorizar as tradições, expressões artísticas e a história do povo negro, ampliando o reconhecimento da diversidade cultural local.
Com a criação do festival, há também um ecossistema de oportunidades, que conecta comunidades tradicionais, povos de terreiros, comunicadores, afroempreendedores, artistas, educadores no mesmo ambiente.
A iniciativa tem a intenção de fomentar a geração de renda e a circulação de artistas e bens culturais nos territórios periféricos do município de Paulista e no estado de Pernambuco.
O público será imerso em seis ambientes para impulsionar negócios locais e ampliar a circulação de bens e serviços, além de estimular parcerias entre a sociedade civil, poder público e entidades culturais, visando o aprimoramento de políticas públicas voltadas para Igualdade Racial e incentivo à Cultura Afroindígena.
A iniciativa tem o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (Paulista-PE), com realização da Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição e idealizada pela produtora cultural Nathalia de Ògún.
Serviço - 1º Festival Novembro Negro
Data: 28 a 30 de Novembro
Local: Praça Sebastião Gomes de Melo – próximo ao Terminal de Pau Amarelo
Horário: A partir das 15h
Entrada: Gratuita
Confira a programação completa:
Primeiro dia - (28/11)
Espaço Òmo Eré - Infantil
16h - Oficina de Capoeira- Mestre Boca
Roda e oficina prática de capoeira (introdução, golpes e toques), participação aberta;
16h30 – Contação de história e oficina “Com qual penteado eu vou?” – Coletivo AKOBEN educação decolonial e quilombista
19h - Oficina “Vivência Percussiva” – Lasserre
Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar
15h - Corte de cabelo feminino e massagem - Grau técnico
16h - Centro de Testagem e Aconselhamento – Secretaria de Saúde do Paulista
Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala
16h - Desfile vestimentas com estampas Adinkras - Projeto TÍTÓ ÀGBÓN
17h30 - Roda de diálogo – Comidas de axé com expositores da Mostra Asé Tyerê
18h - Mostra Gastronômica Ancestral - Degustação comidas de axé
18h30 - Cia Breno Botelho – Coreografia “Em busca”
19h - Cine – Àwọn Omi Òṣàlà Part. Babá Pablo de Aganjú
Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral
15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”
Espaço Àsà – Palco Principal
20h - Elias do Coco
21h - Afoxé Povo dos Ventos
22h - Afoxé Òyá Guerê
23h - Coco da Jaguarana
00h - Coco Flor que Se Cheira
III Expo Afro Paulista
15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.
Segundo dia - (29/11)
Espaço Òmo Eré - Infantil
16h - Oficina Arte da mágica – Mickael Marvey
17h30 - Oficina barbearia – Barbeiro Wanderson Vicente
19h - Oficina de percussão “Vem Tocar” – Júnior Ogã
Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar
16h - Práticas integrativas e complementares em saúde - Ventosa, Auriculoterapia e Liberação Miofascial - Centro Universitário Unigrande
Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala
16h - Cia Trocadilho – “Um show de cultura”
17h - Desfile de Eco Jóias, Arte Ancestral – Drianny Torres
18h - Cine Doc “Das Águas”
18h30 - Roda de diálogo, Racismo ambiental – Com Camila Áfrora e Ranielle Vital
19h - Espetáculo Cia de Dança Nordeste Vivo
Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral
15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”
Espaço Àsà – Shows do Palco Principal
16h30 - Bloco Lírico Flores do Paulista
20h - Ewerson Selector21h - Banda Arrieiros
22h - Alma de Rossi
23h - Pádua Samba de Qualidade
III Expo Afro Paulista
15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.
Terceiro dia - (30/11)
Espaço Òmo Eré - Infantil
16h — Oficina de Grafitti – Nathê e Fil
18h30 – Oficina de teatro – “Àwọn Irúgbin: Sementes do Corpo Ancestral” – Núcleo O Postinho
Espaço Ìlera Ayò – Saúde e Bem-Estar
16h - Trança e corte de cabelo – Iya Nagô Brais, Henri do Cort , Tavin Corts, e Bielzin Corts.
Espaço Òrò Dúdú – Preta Fala
18h - Cine “Quem ela pensa que é?”
18h30 - Roda de diálogo “A importância das artes urbanas na construção da identidade e da autoestima dos jovens negros” – Com Coletivo AKOBEN, Raquel Afro Charme e Nathê
19h30 – Apresentação “Cultura Ballroom: - Fundamentos e história”
Espaço Òná Àgbá - Galeria Ancestral
15h às 22h - Exposição “Memórias da Minha Religião”
Espaço Àsà – Shows no Palco Principal
15h - Batalha de rap – Batalha 992
20h - Rico duJanga
21h - Arca de Flow
22h - Afroh + Convidados
Apresentação de Kaydree nos intervalos
III Expo Afro Paulista
15h - 100 Expositores com arte, artesanato, acessórios, bem-estar, gastronomia, moda e serviços.