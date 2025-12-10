A- A+

virada do ano Alceu, Léo Santana e Joelma no Réveillon de Jaboatão, que ocorre sob o selo do "Pernambuco Meu País" O festival será levado ao município através de parceria com o governo do estado

O Réveillon de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, viverá a sua primeira edição sob o selo do festival “Pernambuco Meu País”, projeto do Governo de Pernambuco.

Confirmados, até agora, estão nomes do porte de Alceu Valença, Raphaela Santos, Joelma, Matheus Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Léo Santana, O Conde Só Brega, Priscila Senna, Lucy Alves e Nena Queiroga.

A grade completa de programação será divulgada em breve. A festa é gratuita e promete movimentar a cidade entre os dias 29 e 31 de dezembro, com shows gratuitos em dois polos principais: um na Praia de Candeias e outro em Jaboatão Centro.

A festa será uma parceria entre a prefeitura do município e a gestão estadual, mais precisamente entre o prefeito Mano Medeiros (PL) e a governadora Raquel Lyra (PSD).

Assista ao vídeo do anúncio:

Veja também