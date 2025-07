A- A+

Lançamento Festival Pernambuco Meu País 2025 terá edição em 10 cidades do Agreste e Sertão; veja programação Com nomes como Matuê e Seu Jorge, a programação oficial do evento foi lançada nesta sexta-feira (11), com a presença da governadora Raquel Lyra

Viajar pelas memórias e criar novas histórias. Com este lema, a segunda edição do Festival Pernambuco Meu País foi lançada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (11), com a presença da governadora Raquel Lyra e outras autoridades políticas, como a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, e o deputado estadual João Paulo.

No total, dez cidades do Agreste e do Sertão receberão o evento, que terá início no dia 25 de julho e vai até 7 de setembro.

Com três dias consecutivos de festa, o festival contemplará os municípios de Salgueiro, Buíque, Pesqueira, Bezerros, Triunfo, Gravatá, Caruaru, Taquaritinga do Norte, Arcoverde e Riacho das Almas.

Este ano, festas que já existem irão compor a programação da iniciativa, como o Festival dos Estudantes de Triunfo. O Festival Café Cultural, em Taquaritinga do Norte, e o Festival do Frio do Vitorino, em Riacho das Almas, ainda serão contemplados dentro do Pernambuco Meu País.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, e Cacau de Paula, secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, no lançamento do Festival Pernambuco Meu País | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A celebração das culturas populares será outro ponto importante. Desta vez, serão homenageados o ceramista caruaruense Mestre Manoel Eudócio e o rabequeiro e folclorista da Mata Norte Mestre Salustiano (ambos em memória) e a Mestra Severina Lopes, que é um símbolo do Coco de Arcoverde e esteve presente no lançamento.

Para Raquel Lyra, os escolhidos representam a grandeza da cultura pernambucana. “É muito bom homenagear as pessoas em vida”, afirmou a governadora para a Mestra Severina, que está com 90 anos.

Mestra Severina Lopes, uma das homenageadas do Festival Pernambuco Meu País, posa com Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, e Cacau de Paula, secretária de Turismo e Lazer do estado | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Segundo a governadora, toda a identidade visual do evento será baseada nos homenageados.

Além do palco principal, o Pernambuco Meu País também contará com uma estrutura descentralizada e cortejos populares.

Cacau de Paula, secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, também celebrou o festival e acredita que a programação diversa será um sucesso de público.

“Pegue a programação, entre no carro, junte a família e vá curtir as linguagens culturais pernambucanas que vão estar presentes. É um festival para toda a família”, convidou a gestora.

O deputado estadual João Paulo comemorou a iniciativa. “Pernambuco tem cultura para dar e vender. A descentralização é fundamental para chegarmos mais longe”, disse.



Promovido em uma parceria da Secretaria de Cultura (Secult), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), a iniciativa contará com mais de 900 atrações e mais de 80% serão artistas locais. Pelo menos R$ 40 milhões de reais serão investidos na festa.

“O Pernambuco Meu País tem uma programação extraordinária. Não é de uma linguagem cultural só. É um palco que se transforma em uma cidade inteira e em uma região inteira [...] Junta todas as linguagens culturais, como a gastronomia, a dança, a música, o teatro e o cinema. Todo mundo mostrando a força do nosso turismo e da nossa economia criativa", pontuou a governadora Raquel Lyra.

Nomes como Matuê, Tiago Iorc, Iza, Alcione, Jota Quest, Seu Jorge e BaianaSystem integram a programação do evento.

No Sertão, Salgueiro será a primeira cidade a receber a segunda edição do festival durante os dias 25 e 27 de julho. As principais atrações passam pelo brega, com a performance de Kelvis Duran, até o samba, com o carioca Xande de Pilares.

Lançamento do Pernambuco Meu País 2025 contou com um momento cultural, que animou o público do evento | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



Confira a programação completa do Festival Pernambuco Meu País:

Salgueiro

25/07

Espetáculo Pernambuco Meu País

Kelvin Duran

Adilson Ramos

Juarez

Pablo

DJ Pedro Humberto (nos intervalos)

26/07

Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

Douglas Leon

Ramon Schnayder

Xande de Pilares

Xanddy Harmonia

Murilo França DJ (intervalos)

27/07

Coral Aboios de Serrita

Joquinha Gonzaga

Anjo Azul

Mastruz com Leite

Limão com Mel

DJ Kaliu (intervalos)

Buíque

01/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Antúlio Madureira

Banda de Pau e Corda

Mano Walter

Roberta Miranda

DJ Anunnak (intervalos)

02/08

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

Rogéria Dera

Sofia Freire

Silva

Luedji Luna

DJ Spider (intervalos)

03/08

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Barbarize

Jéssica Caetano

Hungria

Xamã

DJ Tiger (intervalos)

Bezerros (Serra Negra)

08/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lia de Itamaracá

Banda Ave Sangria

Lobão

Jota Quest

DJ Salvador (intervalos)

09/08

Afoxé Alafin Oyó

Renata Rosa

Tássia Reis

Mago de Tarso

Baiana System

DJ Ari Falcão (intervalos)

10/08

Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda

Morganna Bernardo

Cátia de França

Frevo Mulher (Nena Queiroga, Gaby Amarantos, Maria Gadú e Roberta Sá)

Teatro Mágico

DJ Renna (intervalos)

Pesqueira

15/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Doralyce

Teto

L7nnon

Matuê

DJ Baloo (intervalos)

16/08

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

Nando Cordel

Xangai

Juliana Linhares

Zeca Baleiro

DJ Big (intervalos)

17/08

Coco de Mulheres

Cascabulho

Clara Sobral

Michele Andrade

Vitor Fernandes

DJ Nuno (intervalos)

Gravatá

22/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Fagner Chagas

Dorgival Dantas

Mara Pavanelly

Tarcísio do Acordeon

DJ Armandinho Reggae (intervalos)

23/08

Afoxé Omim Sabá

Lucas dos Prazeres

Gerlane Lopes

Diogo Nogueira

Alexandre Pires

DJ João Guerra (intervalos)

24/08

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Chico Chico

Lenine

Biquini Cavadão

Falcão

DJ 440 (intervalos)

Arcoverde

29/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lirinha

Nação Zumbi

Wiu

Maneva

Renato L (intervalos)

30/08

Samba de Coco Irmãs Lopes

Mestre Ambrósio

Viradouro

Mart´nália

Seu Jorge

Infa Vermelho (intervalos)

31/08

João do Pife e Banda Dois Irmãos

Quinteto Violado

Petrúcio Amorim

Batista Lima

Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê)

Duart (intervalos)

Caruaru

05/09

Espetáculo Pernambuco Meu País

Junio Barreto

José Augusto

Fábio Jr

Alcione

DJ Vibra (intervalos)

06/09

Maracatu Piaba de Ouro

Lucas Mamede

Tiago Iorc

Criolo

Iza

DJ Nadejda (intervalos)

07/09

Meu Coração é Brega (Bandida, Ovelha Negra, Sedutora e Amigas do Brega)

Conde

Toque Dez

Tierry

DJ Kananda PX (intervalos)



