NATAL Festival Porto das Cores aporta no Parque das Graças para compor calendário natalino do Recife Evento chega à capital pernambucana para promover confraternização entre as famílias

Gerar renda por meio da economia criativa e promover um espaço de confraternização entre as famílias. É com essa missão que o Festival Porto das Cores chega ao calendário de eventos e de turismo do Recife. O evento acontece no próximo dia16 , das 10h às 20h, no Parque das Graças.

Feira criativa, palestras, oficinais de artesanato, atrações musicais e apresentações culturais. É com essa variedade de opções de lazer, que a primeira edição do evento pretende cativar o público.

“Eu sempre brinco que o Porto das Cores segue em busca dos navios mais criativos, que por aqui aportam, gerando renda e fazendo a roda da economia criativa girar. A nossa primeira edição aqui no Parque das Graças é bem simbólica pra todos nós. Aqui vamos recepcionar às famílias com cestas e tolhas de piqueniques para que essa confraternização de fim seja ainda mais especial”, detalha Catiane Câmara, curadora do evento.

As famílias que passarem pelo local terão acesso a mais de 150 marcas criativas. Entre os segmentos estão: artesanatos vindos de várias partes do Brasil, moda autoral, acessórios e gastronomia.

Na programação cultural, um mix de atrações ligadas à cultura popular, como folguedos natalinas e clássicos infantis vão animar o público durante todo o dia. Cantata natalina, aulões de zumba, forró e muitos outros ritmos vão compor a programação.

